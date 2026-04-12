【アベマ30時間】万引き騒動発覚→即日解雇の元ボイメン・小林豊、驚きの転身を遂げていた 過酷な修行を経て「去年の世界大会で…」
男性グループ・BOYS AND MENの元メンバー、小林豊が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森』に出演。現在の職業を明かした。
【写真】愛犬とともに笑顔…近況を伝えた小林豊
番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口から話す前に「まず、生放送なので、一言だけ言わせていただきたいんですけど、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけして…本当にすみません」と何度も頭を下げた。
その後、小林は万引き騒動を自ら振り返ったほか、フランス・パリにスイーツ修行に行った際に自身を襲った暴行事件を語った。終始、反省の思いを口していた小林だったが、現在はショコラティエとして活動しているという。
さらには「去年の世界大会で2位とりました」とまさかの実績を明かし、スタジオのメンバーを驚がくさせた。そして来週、大阪に自身プロデュースのカフェがオープンすることも語った。
本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していった。
【写真】愛犬とともに笑顔…近況を伝えた小林豊
番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口から話す前に「まず、生放送なので、一言だけ言わせていただきたいんですけど、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけして…本当にすみません」と何度も頭を下げた。
さらには「去年の世界大会で2位とりました」とまさかの実績を明かし、スタジオのメンバーを驚がくさせた。そして来週、大阪に自身プロデュースのカフェがオープンすることも語った。
本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していった。