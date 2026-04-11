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「損しない」ためのクレカ選び！三井住友（NL）とセゾンのゴールドカードを徹底比較

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【徹底比較】三井住友カードゴールド（NL）とセゾンゴールドプレミアムはどっちがお得なのか？（前編）」を公開した。

動画では、三井住友カードゴールド（NL）とセゾンゴールドプレミアムの2枚を比較し、利用者の年間利用額や重視するポイントによって、どちらを選ぶべきか詳細に解説している。



動画では、両カードに共通する「年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる」という基本条件に触れつつ、特定の場所での還元率や年間利用額に応じたボーナスポイントの「爆発力」の違いを指摘している。



三井住友カードゴールド（NL）は、対象のコンビニや飲食店でスマホのタッチ決済を行うと7%還元になる点が強み。

また、年間100万円利用時のボーナスポイントは1回きりであるため、100万円ちょうどの利用で最大の恩恵を受けられる。

一方で、貯まる「Vポイント」は専用アプリを通じて世界中のVisa加盟店で1ポイント1円として利用でき、日常的な使い勝手の良さが高く評価された。



対するセゾンゴールドプレミアムは、50万円使うごとに何度でもボーナスポイントが付与されるため、「年間200万円の利用で並んで、それを超えるとセゾンが勝つ」とマニアは断言する。

ただし、貯まる「永久不滅ポイント」は支払いに充当するとレートが下がるため、使い道には工夫が必要だ。

「ポイントは使うまでがポイント」という言葉の通り、貯め方だけでなく使い方の利便性にも言及している。



カード選びは単なる還元率だけでなく、自身の年間利用額や、ポイントの使いやすさ、付帯サービスを総合的に判断することが重要だ。

自身のライフスタイルを見つめ直し、最もお得に使える1枚を選びたい。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人でも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/