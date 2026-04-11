歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。“兄弟”で開催する自身の誕生会を東京ディズニーランドで行う予定であることを明かした。

放送前日の4月10日が和田の76歳誕生日だった。アシスタント垣花正が「アッコさんの誕生日というと毎年、出川さん、勝俣さん、松村さん、カンニング竹山さんのアッコさんいわく、”私たちバカ兄弟”。みなさんが一緒にお祝いをするという。当日のエピソードを聴くというのが、リスナーのお楽しみでもあったんですけれども、今回はスケジュールの都合で、アッコさんの誕生会自体は、まだ開催されていないということだそうですね」と話した。

和田は「そうなんですよ、でもね、ちょっと日付は言えないんですけれども、もうちょっとで…出川が『（世界の果てまで）イッテQ』（日本テレビ系）のスケジュールをあわせてくれてるから」と話して「あんまり言えないことなんですけど、ディズニーランドに行くっていう約束を正月からしてたんですが、それで、シンデレラ城はどうしても行きたいんで、昼間はしょうがないんですけれども、勝俣と出川とウチのM（マネジャーのイニシャル）で一緒にディズニーに行って、で、夜みんなで合流。なんかカチューシャとか買いたいしさ」とディズニーランドでやりたいことを述べた。

垣花は「こう、けっこうやっぱりベタなことをしたいんですね」と返した。和田は「そうそうそう、別に何に乗りたいってことはないから、自分の思い出としては、イッツ・ア・スモールワールド…タラランランラン…」とテーマ曲を鼻歌で披露した。