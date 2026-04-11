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【解説】通信制が「進学校」へ変貌した理由！N高グループの衝撃的な合格実績を徹底分析

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合同会社SyUNi代表のおだ氏が、「通信制で東大3名・海外325名合格｜N高が「進学校」になった日」と題した動画を公開した。動画では、N高グループ（N高校、S高校、R高校）が発表した2026年の大学入試合格実績について速報形式で解説し、通信制高校が「受け皿」から「進学校」へと変貌を遂げている実態を浮き彫りにした。



N高グループは現在、生徒数が3万2000人を超える日本最大の通信制高校である。今回の発表で最も注目されたのは、海外大学への合格者が過去最多の325名（前年比168%）に達した点だ。世界トップ100大学に86名が合格し、最難関とされるミネルバ大学にも2名が合格した。おだは、この急増の背景には「N塾」という専門の受験指導チームによる体系的な支援体制があると指摘した。



国内の進学実績においても、国公立大学に196名が合格。うち東大に3名、京大に3名の計6名が合格し、彼らは難関大学を目指すコミュニティ「クラスH」の所属生だった。また、早慶への合格者91名のうち、約34%が総合型選抜での合格を果たしている。おだは、通信制ならではの自由な時間を探究活動や課外活動に充て、その成果を入試に活かした結果だと分析している。



さらに、2025年4月に開学する「ZEN大学」への合格者が1788名に上り、通信制高校から通信制大学への一貫した進学パイプラインが確立された点も重要視された。N高グループの大学進学率は45.54%に達し、通信制高校全体の平均を大きく上回っている。



おだは最後に、通信制高校を選ぶ生徒が全国で30万人を突破し、「不登校の受け皿」だけでなく「やりたいこと追求型」など前向きな選択肢として定着していると総括した。「塾の機能を学園内で完結」させるN高グループの取り組みは、教育業界全体に構造的な影響を与えると述べ、通信制高校の動向を引き続き注視するよう呼びかけた。