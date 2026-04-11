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「中1英語が難しすぎる」問題の本質は「小中接続のギャップ」だった。教育現場のリアルを徹底検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Edu-NEWS」が「『中1英語が難しすぎる…』いま大バズリ中の『英語の"教科書比較"問題』を徹底検証」を公開した。SNSで話題となっている中1英語の教科書難化について、その実態と背景にある小中接続のギャップについて解説した。



動画では、X（旧Twitter）で34.8万表示を超えた「中1の英語教科書が難しすぎる」というポストを取り上げ、その主張をデータに基づき検証している。おだ氏は、2021年の教科書改訂により、中学3年間で学ぶ英単語数が約1200語から2200～2500語へと倍増し、文法も前倒しされたことで「以前と比べて圧倒的に難しくなった」と事実を認める。



さらに、この難化により中間テストの平均点が80～90点台から50～60点台へと急落し、成績の二極化が進行していると指摘する。しかし、問題の本質は「教科書が難しいことそのものではなく、もっと構造的なところにある」と語る。小学校の英語教育は「聞く・話す」などのコミュニケーション活動が中心であり、単語の綴りや文法の正確な理解は求められていない。にもかかわらず、中学校では小学校で触れた約630語が「既習」として扱われ、いきなり読み書きが求められる。この「構造的ギャップ」が、生徒が最初につまずく原因になっているという。



加えて、高校入試や大学入試でも出題語数が増加するなど英語の難化が進んでおり、大学入試からの玉突きで教育課程全体が高度化している現状も解説された。



おだ氏は、解決策として「昔のレベルに戻す」という意見には理解を示しつつも、グローバル化が進む中で英語教育を後退させるべきではないと語る。「戻すのではなく、つなぐ」という発想の転換が必要であり、小学校の「聞いた・話した」を中学校で「読める・書ける」に引き上げる橋渡し設計が求められると結論付けた。