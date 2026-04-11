「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）

広島の矢野雅哉内野手（２７）が、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となった１０日、守備から存在感を示し、チームの力になると意気込んだ。開幕を２軍で迎え、５日に今季初めて出場選手登録された。８日の巨人戦は九回の守備から遊撃手として途中出場。高い守備力でチームに貢献した上で、打席が巡ってくればバットでもアピールし、スタメンの座を狙っていく。

横浜スタジアムの通路を歩きながら、矢野は力を込めた。今、チームに求められている自身の役割は、堅実な守備。「今はもう、そこ（守備）しかないと思う。まずは守備から」。持てる力を最大限に発揮する決意を言葉に変えた。

５日に今季初めて１軍に昇格。自身の“開幕戦”は８日の巨人戦だった。九回の守備から遊撃手として出場し、帽子を取って一礼すると、岸田のゴロを確実にさばき、試合を前へ進めた。何げないプレー。それでもスタンドからは大きな拍手が起こった。

チームは開幕から１０試合を終えた。二遊間のスタメンは菊池、小園、勝田の３人が担ってきた。現状、矢野に与えられた役割は、試合終盤の守備固めになる。

「投手を助けるプレーというか。『守れる』と思ってもらっている。そこを普通にやっていきたい」

まずは守備固めから信頼を積み上げる決意。いつも通りに、かつ誰よりも正確に−。チームを助ける一つのアウト。当たり前のことを普通にこなすことで、白星をたぐり寄せることができる。

課題の打撃は２軍で東出打撃コーチらに指導を仰ぎながら、外角球への対応を見直してきた。

「アウトコースの球を、しっかり狙ったところにはじき返すというのを、ずっとやってきた」

ベースの横に球を置き、打った直後にその球を見る意識でバットを振った。インパクト前に頭が上がらないことや、対右投手の時に、体が早く開く悪癖を修正するためだ。ファーム・リーグでは打率・１７９ながら、取り組みを継続して身に付けていく。

２０２４年は１３７試合、昨年は１１２試合に出場した。レギュラー奪取を目指してスタートした１年は春季キャンプ途中で２軍となり、開幕も１軍で迎えられなかった。

「ずっと（課題は）打撃と言われてきた。キャンプから結果を残せば使うと言われていて、そこで結果を残せなかった。自分自身の問題。そこはもう全く何もない」。悔しさを原動力に、２軍で汗を流してきた。

守備で信頼を勝ち得ることが、再び定位置を奪い返すための道になる。一歩ずつ、確実に。矢野がグラウンドに立つ。