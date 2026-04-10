【HG 1/144 ディザード】 予約開始：4月10日12時 9月 発送予定 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ディザード」を9月に発売する。4月10日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,850円。

本製品は、アニメ「重戦機エルガイム」より、ガウ・ハ・レッシィ等が駆るエルガイムを元に設計された量産型ヘビーメタル「ディザード」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

HG初商品化となるディザードを細部までこだわり徹底再現しており、赤を基調としたカラーリングを成形色とパーツ分割で再現。背部ライトブースターが展開可能なほか、パワーランチャーのケーブルには、軟質な素材を使用し自然なポーズ再現ができる。

ＨＧシリーズに合わせて理想のプロポーションを徹底的に追求。腰部はプラスチックシールを採用し、頭部バイザーは発光時のカラーをホイルシールで再現可能で、腕部と脚部の動力パイプは軟質樹脂を使用。脚部のランダムスレートは内部のシリンダーと連動して大きく展開する。

パワーランチャーとセイバー、各種武装類が付属しており、各種武装はバインダー裏に装備可能なほか、「HG 1/144 エルガイムMk-II」（別売り）のプローラー形態と連動する。

また本製品のパッケージはフルカラー仕様となっている。

「HG 1/144 ディザード」

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。