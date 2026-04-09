【日本代表のW杯メンバー26人予想】最激戦区は佐野海が軸、遠藤は復帰したとしても…。３バックには“次代のリーダー候補”を入れておくべき
北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー発表前最後の代表活動で、森保ジャパンは英国遠征を実施。スコットランド、イングランドをそれぞれ１−０で下し、２連勝で３月シリーズを終えた。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、スポーツライターの加部究氏にW杯メンバーを予想してもらった。
――◆――◆――
どこの国も似たような状況だろうが、過密日程のシーズンがこれから佳境に入るので、土壇場まで戦力の見極めが至難の業になる。
日本代表では最も難しいのが３バックの人選になりそうだ。本来なら冨安健洋を軸に組むのが理想で、確かにアヤックスで復帰を遂げたのは朗報だ。ただし選出したとしても、本大会で何試合任せられるかは神のみぞ知るような状況だ。
そうなると森保一監督が中央を託し続けてきた谷口彰悟は、さすがに外せない。現状では鈴木淳之介、渡辺剛がスタメン候補最右翼で、瀬古歩夢も同等の力量を見込まれ信頼されている。反面、レフティも１枚は不可欠で、町田浩樹の現状を考えると伊藤洋輝が優位だ。もうひとり加えるなら、アヤックスでCBとしての信頼を失っている板倉滉より、未来を見据えて次代のリーダー候補の高井幸大を選択しておくべきだろう。
現状、最激戦区はボランチで、逆にやや層が薄いのがシャドー＆ウイングバックだ。イングランド戦では、三笘薫をシャドーに、中村敬斗をウイングバックに配することで、両者の共存が実現し、ボランチ出場の鎌田大地も含めて非常に良好な連係が見えた。もちろん鎌田は、試合中にポジションを移すこともあるはずだが、おそらく本大会でもこの形が第一選択になる。
そして鎌田をボランチに使うなら、相棒は無条件で佐野海舟になる。つまりボランチは、どんなコンビでも佐野海が軸になるので、やや攻撃に重きを置くなら田中碧、安定を求めるなら守田英正が妥当だ。守田は英国遠征では招集外だったが、UEFAチャンピオンズリーグでは日本人で唯一、準々決勝にスタメン出場。「競争がある」という森保監督の論理からすれば、スポルティングで１度失いかけたポジションをしっかり奪い返した実力は高く評価するべきだろう。
今までなら遠藤航に全幅の信頼を置いてきたが、故障もあり復帰したとしても、さすがにここ２シーズンはプレータイムが不十分だ。それに佐野海と比較的同タイプという点でも活用機会が限られる。もしもう１枠ボランチに使うなら藤田譲瑠チマだろう。
前線の組み合わせは難しく、三笘、久保建英がシャドーで中村の左ウイングバックが最適解だとして、そのバックアップが手薄だ。久保を休ませる場合は、堂安律をシャドーで、伊東純也をウイングバックという構想も成り立つが、本来ならシャドー、左右のウイングバックと、どこでもこなせるタイプが欲しい。
その点ではボランチもできる佐野航大のユーティリティ性は高いし、今の勢いを活かす意味でも加えておかないと禍根を残すことになりそうだ。また、これまでの指揮官の志向から現実的ではないが、この条件を最も満たすのは伊藤達哉だと思う。あるいはシャドーとウイングバック兼用という観点からすれば、ポーランドからイングランド２部へとステップアップした森下龍矢も候補に入れておくべきかもしれない。
最前線は当然、上田綺世の第一選択は動かず、２番手以降は別のタイプを加えたい。まずは長身でポストワークもできて結果もしっかりとついてきている後藤啓介、そしてもうひとりは、短時間でのジョーカーとして最も期待値が高い塩貝健人だ。ただし小川航基の空中戦の強さも捨て難いので、誰を採るかはほかのポジションとの兼ね合いになる。
GKは最も波風が立たない。鈴木彩艶が定着した以上、おそらく今後10年間近くは第一選択は不変だ。ただし反面、Jリーガーでは別格なパフォーマンスを見せている早川友基も不動のチョイス。残る１枠は、やはり欧州での経験値を優先し、小久保玲央ブライアンを選択した。
文●加部究（スポーツライター）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、スポーツライターの加部究氏にW杯メンバーを予想してもらった。
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どこの国も似たような状況だろうが、過密日程のシーズンがこれから佳境に入るので、土壇場まで戦力の見極めが至難の業になる。
そうなると森保一監督が中央を託し続けてきた谷口彰悟は、さすがに外せない。現状では鈴木淳之介、渡辺剛がスタメン候補最右翼で、瀬古歩夢も同等の力量を見込まれ信頼されている。反面、レフティも１枚は不可欠で、町田浩樹の現状を考えると伊藤洋輝が優位だ。もうひとり加えるなら、アヤックスでCBとしての信頼を失っている板倉滉より、未来を見据えて次代のリーダー候補の高井幸大を選択しておくべきだろう。
現状、最激戦区はボランチで、逆にやや層が薄いのがシャドー＆ウイングバックだ。イングランド戦では、三笘薫をシャドーに、中村敬斗をウイングバックに配することで、両者の共存が実現し、ボランチ出場の鎌田大地も含めて非常に良好な連係が見えた。もちろん鎌田は、試合中にポジションを移すこともあるはずだが、おそらく本大会でもこの形が第一選択になる。
そして鎌田をボランチに使うなら、相棒は無条件で佐野海舟になる。つまりボランチは、どんなコンビでも佐野海が軸になるので、やや攻撃に重きを置くなら田中碧、安定を求めるなら守田英正が妥当だ。守田は英国遠征では招集外だったが、UEFAチャンピオンズリーグでは日本人で唯一、準々決勝にスタメン出場。「競争がある」という森保監督の論理からすれば、スポルティングで１度失いかけたポジションをしっかり奪い返した実力は高く評価するべきだろう。
今までなら遠藤航に全幅の信頼を置いてきたが、故障もあり復帰したとしても、さすがにここ２シーズンはプレータイムが不十分だ。それに佐野海と比較的同タイプという点でも活用機会が限られる。もしもう１枠ボランチに使うなら藤田譲瑠チマだろう。
前線の組み合わせは難しく、三笘、久保建英がシャドーで中村の左ウイングバックが最適解だとして、そのバックアップが手薄だ。久保を休ませる場合は、堂安律をシャドーで、伊東純也をウイングバックという構想も成り立つが、本来ならシャドー、左右のウイングバックと、どこでもこなせるタイプが欲しい。
その点ではボランチもできる佐野航大のユーティリティ性は高いし、今の勢いを活かす意味でも加えておかないと禍根を残すことになりそうだ。また、これまでの指揮官の志向から現実的ではないが、この条件を最も満たすのは伊藤達哉だと思う。あるいはシャドーとウイングバック兼用という観点からすれば、ポーランドからイングランド２部へとステップアップした森下龍矢も候補に入れておくべきかもしれない。
最前線は当然、上田綺世の第一選択は動かず、２番手以降は別のタイプを加えたい。まずは長身でポストワークもできて結果もしっかりとついてきている後藤啓介、そしてもうひとりは、短時間でのジョーカーとして最も期待値が高い塩貝健人だ。ただし小川航基の空中戦の強さも捨て難いので、誰を採るかはほかのポジションとの兼ね合いになる。
GKは最も波風が立たない。鈴木彩艶が定着した以上、おそらく今後10年間近くは第一選択は不変だ。ただし反面、Jリーガーでは別格なパフォーマンスを見せている早川友基も不動のチョイス。残る１枠は、やはり欧州での経験値を優先し、小久保玲央ブライアンを選択した。
文●加部究（スポーツライター）
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