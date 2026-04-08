2022年の『PHALARIS』以来、約３年10ヶ月ぶりとなるニューアルバム『MORTAL DOWNER』が完成した。これまでアルバムをリリースするごとに唯一無二の領域を広げてきたDIR EN GREYが、孤高の道へとさらに一歩踏み込んだ作品だ。

重苦しいノイズが響く「ISOLATION」で幕を開け、骨太なギターリフで突き進む「灰燼に帰す」や「蜿蜒」、スピードチューン「There’s nothing else」、空間系のサウンドが新鮮な「歪と雨」、京の歌心を堪能できる「Bloodline」「Void」など多様な楽曲が揃っているのだが、当然のごとくすべてが一筋縄ではいかない。リフもリズムもメロディも、DIR EN GREYにしかできない色づけが施してあり、そのすべてがより力強く濃密に仕上げられている。『PHALARIS』の複雑で重厚な世界観と比べると、ソリッドに削ぎ落とされたアレンジによって1曲ごとの個性が際立っている印象だ。

長い時間をかけて熟成したことが伝わってくる今作は、どんなふうに出来上がっていったのか。華やかかつ独創的なリズムワークでDIR EN GREYの音楽を支えるShinyaに、アルバム完成までの長い道程やドラムアプローチについて話を訊いた。

◆ ◆ ◆

◼︎“何も考えずに作る”ということを意識していました

──待望のニューアルバムがついに完成しました。そもそもは、去年のうちにリリースして、ツアーもアルバムをひっさげてのツアーになる予定だったそうで。

Shinya：そうですね。予想よりは1年ぐらい延びたと思います。

──振り返って、どういう部分に時間をかけたんですか？

Shinya：曲がめちゃくちゃいっぱいあったんですよ。何十曲とあるデモに対していろいろ作業していったので、最終的には全然時間がなかったです。

──曲ができないんじゃなく、できすぎていたと。

Shinya：そうです。前作アルバム『PHALARIS』のツアーが終わって、まずシングル「The Devil In Me」が出て。そこからアルバムに向けて動き出そうというタイミングで選曲会の日程が決まったんですね。おのおの作ってきた曲を選曲会に出して、そこで選ばれた曲に対して少しずつアレンジを始めるんですけど、また次の選曲会が決まって。そのあともまた選曲会があって、曲だけがどんどん溜まっていったという。

▲通常盤ジャケット



──もっといい曲ができるだろうとか、楽曲の幅を拡げようという狙いだったんですかね？ もしくは、アルバム曲として絞り込むのに時間がかかったとか。

Shinya：目的はよくわからないんですけど。僕も選曲会のたびに何曲か出していたので、“なんでこんなに曲をいっぱい作ってるんだろう？”と思っていました（笑）。結果的に曲がいっぱいありすぎて、手をつけたくてもどれから始めたらいいのかわからなくなっていて。京さんにいたっては、全部のデモにメロディを入れてました。

──なるほど。「この10曲を仕上げていこう」ではなく、ゴールが見えない状態で個人作業を進めていたということですか。

Shinya：そうですね。特にメンバー間では何の会話もなく、おのおのがいろんな曲のアレンジに手をつけているだけの状態が何ヶ月も続いたという感じです。

──今までのアルバムでもそうだったんですか？

Shinya：いや、今まではそうでもなかったんですよ。3曲ぐらいに絞ってレコーディングして、また次の3曲をレコーディングして、みたいな感じでした。今回も去年の前半に５曲くらいレコーディングして、そこまでは今までと一緒だったんですけど、そこからちょっと止まったというか。

──どこに向かうのか？という空気が漂っていたような。

Shinya：そうです。

──完成形が見え始めたのはいつ頃だったんですか？

Shinya：もう去年末ですよ。発売日的に“ここで録らないとまずい”というレコーディングの日程だけ決まっていたんですけど、ドラム録りの前日くらいまでどの曲になるか決まってなかったので、僕としてはかなり厳しかったです。前日に曲が決まって、一応フレーズは作ってあるけど覚える時間が全然ないから、譜面を見ながらちょっとずつレコーディングしました。

──なかなか壮絶ですね。この14曲が出揃ったタイミングは年末ですか？

Shinya：年始ですかね。

──年始！ ようやくゴールが見えたという感覚もあったのでは？

Shinya：いや、ホッとする暇もなくドタバタな感じで終わりましたね。つい最近録ったような気がしてます。

──昨年のツアーで先に披露していた新曲は、去年に録っていたものですか。

Shinya：そうです。その時のレコーディングも結構バタバタだったので、録ったものからライブに向けてフレーズを調整した部分も結構ありますね。音源として出る前に、すでにライブバージョンになっているという。

──珍しいパターン（笑）。未発表の新曲をライブでやることに関してはどうでした？

Shinya：全然緊張はなかったです。覚えるのが大変というだけで、特別な感覚はないですね。

──去年のツアーをやっている頃は、まだアルバムの全体像が見えていなかったんですね。

Shinya：“5曲録ったけどどうなるんだろう？”みたいな状態でしたね。

──プレッシャーや焦りの気持ちもあったんですか？

Shinya：全然。出ないなら出なくても大丈夫なので。

──新曲やニューアルバムを作っていかなきゃ、というモードはバンドの中で必須課題ではない感じなんですか。

Shinya：他のメンバーはわからないですけど、僕はそうです。定期的に出さないと、みたいな感覚は全然ない。出ないならもう一生出なくても大丈夫です。

▲初回盤ジャケット

──改めて、無事完成してよかったです（笑）。具体的な制作過程を振り返ると、デモに対してアレンジを加えていく順番は決まっているんですか？

Shinya：まずメロディが一番先に入っていましたね。京さんのメロディが入ったデモが、とりあえず全員のところに一斉に届くので、僕がドラムを自分のフレーズに直して送り返して、そこからはひたすら待ちです。

──ボーカルが最初に入るというのは、DIR EN GREYの特徴ですよね。メロディは、やっぱりドラムを打ち込むうえで意識するポイントになるんですか。

Shinya：それはかなりポイントになりますね。歌が入る部分と入らない部分もわかりますし、歌のリズムに合わせたシンバルを入れたり、いろいろ考えます。

──メンバーからまた戻ってきた時に、それがガラッと変わっていたりすることも？

Shinya：あります。リズムやフレーズを変えられるというより、曲の後半ができあがったり、展開が増えていたりするので、そうなるとまたそこにフレーズを打ち込んでいくという。逆に、誰も何も入れない曲もあります。デモにボーカルとドラムが加わって、そのままギターとベースが何も入らないまま消えていく曲もある。

──京さんとShinyaさんはひとまず全部にちゃんと考えるわけですね。

Shinya：僕はデモが来たらその都度考えますね。意識しなくても勝手に思いつくので、フレーズを考えるのに困ったことはないです。僕の作業自体はめちゃめちゃスムーズだから、制作期間中のほとんどは見守る時間なんです。

──“この曲を進めてほしい”と伝えてみたり、“せっかく考えたのにな”と思ったりはしないんですか。

Shinya：一切ないです。どの曲でも大丈夫なので。

──実際にドラムを叩くのはレコーディングのタイミングですか？

Shinya：そうです。

──データで打ち込んでいたら人間で叩けないフレーズになっていたという話を聞いたりもしますが……。

Shinya：人が打ち込んできたものはそうなっていることも多いですけど、僕はちゃんと全部直すので。逆に、他の人が打ち込んだものを「そのまま叩いて」と指定されることはないです。

──全員が納得するまで完成しないという、改めてアーティストらしい曲作りですよね。ちなみに、今回Shinyaさんが原曲を担当した曲はあるんですか？

Shinya：「Bloodline」がそうです。作った時は別に自信や手応えがあったわけでもなく、実際最初は選ばれていなかったんですよ。ただ、京さんが間違えて歌メロに取りかかって、できたメロディを気に入ったらしくて。そこから推された結果、アルバムに入ることになりました。

──そうだったんですね。作った時は、何かイメージがあったんですか？

Shinya：むしろ“何も考えずに作る”ということを意識していましたね。他にも、メロディが乗りそうな曲も作ったし、乗らなそうな曲も作ったし、思いついたものを作って持っていっていました。

◼︎ずっとシンプルを目指している

──いざ完成したアルバムを聴かせていただいた時、緻密に構築された様式美の『PHALARIS』に対して、『MORTAL DOWNER』は部分ごとに個性的なアレンジが際立ちつつ、全体的には削ぎ落とされた印象があったんですよね。Shinyaさんとしては、『PHALARIS』と比べての印象の違いはありますか。

Shinya：うーん……特にないですね。フレーズを作る時はあんまり何も考えずに作るので、違いとか、差をつけようという意識もないです。

──インストの「ISOLATION」を経て、実質１曲めの「灰燼に帰す」という曲から、すごくShinyaさんらしいリズムパターンの応酬で。タムの入れ方もそうですし、バスドラがリズムキープというよりリフと言ってもいいようなフレーズになっていて。

Shinya：そこはもう手癖じゃないですか？ デモの段階で普通のリズムじゃなかったですし、何も考えずにパッと浮かんだことをやっているだけです。

──タムのフレーズは特にShinyaさん節だなと思います。ちょっと話が逸れますが、YouTubeのShinya Channelにアップされている「【DIR EN GREY】人間を被るを叩いてみました【ドラム】」という動画で、こういうふうに叩き分けてるんだなと改めて驚いたんですよね。「【2025年版】DIR EN GREY Shinya のドラムセットを大紹介【機材紹介】」という動画でも、フロント部分のタムのサイズが特注だったり、こだわりが伝わってきました。タムのフレーズはご自身のカラーになっている感覚がありますか。

Shinya：上手（かみて）の上に大きいタムを置くというセッティングにはちょっとこだわりがありますね。もう20年くらいずっとそうです。

──たしかに、あのセッティングは他で見ないですよね。

Shinya：あんまりいないと思います。あそこに置かないと叩けないフレーズもあるので。

──なるほど。4曲目の「Discard」では、バスドラが完全にギターリフとユニゾンしていて、これも面白いアプローチですよね。

Shinya：ああ、そうですね。デモがどうなっていたかはちょっと覚えてないですけど、最初に自分が打ち込んだ時からこんな感じでした。逆にこれ以外は思いつかなかったです。

──ライブで合わせる時に難しそうです。

Shinya：ライブは難しいですね。実際にライブで先にやっていた曲のひとつなんですけど、難しかったです。バチッと合ったら気持ちいいんですけど。

──個人的にアルバムの中で印象に残ったのが、7曲目「歪と雨」から「The Devil In Me」「MOBS」の流れなんです。最初にお伝えした、削ぎ落とされたアレンジが際立つパートだなと。「歪と雨」は淡々としたタイトなビートで、空間系のサウンドが最近では新鮮ですよね。

Shinya：「歪と雨」の原曲はDieさんなんですけど、Dieさんっぽいなっていう印象でしたね。Dieさんの曲はデモの段階でわりとドラムがしっかり入っているので、デモを参考にしています。

──複雑なフレージングというより、クールにリズムキープするタイプの楽曲で。

Shinya：そうですね。レコーディングの時は無我夢中でやっていたので何も考えていなかったですけど、今後ライブでやるにあたって、どうしようかちょっと悩んでいるところですね。何か足してもいいかなと思いつつ、ハイハットとかが結構ややこしくて難しいんですよ。

──そこからシングルの「The Devil In Me」に繋がります。シングルとしてリリースされた時は、それこそすごく隙間のあるアレンジで、淡々と進んでいく構成が新しいなと感じたんですけど、アルバムの流れで聴くとしっくり来ました。「The Devil In Me」のドラムに関してはどうですか？

Shinya：たしかに、ライブで実際に演奏するまでは、“ライブでやって楽しいのかな？”と思っていたんですけど。ツアーで回数を重ねるうちに、すごくいい感触になっていきました。曲自体、盛り上がらなそうな曲なのにちゃんと盛り上がっていて。

──不思議な曲ですよね。

Shinya：はい。最初は、“そもそもシングルとして出していいのかな？”と思っていたくらいで。

──（笑）。フレーズを考える時も、いろいろ詰め込もうと思えばできるけど、あえて空白を残すイメージだったんですか。

Shinya：そうですね。もともと、自分的にはここ十数年、ずっとシンプルを目指しているんですよ。なかなかできないんですけど。

──たしかにDIR EN GREYでシンプルは難しいかと……。

Shinya：一応目指してるところはシンプルなんです（笑）。こういうテンポ感も全然好きですね。むしろ速い曲は好きじゃないので。

──それはよく仰っていますが（笑）、「The Devil In Me」のようなタイプの曲がライブでやっていくうちに想像以上に育っていったというのはいいですね。こういうどっしりしたグルーヴ感やリズム感は、キャリアを重ねたバンドならではだと思いますし。

Shinya：まさにそうですね。みんなこの年齢になって、その貫禄と経験値でいい感じになったんじゃないかなと思います。

▲完全盤ジャケット

──そのあとの「MOBS」も、ドラムの音数はかなり削ぎ落とされていて。シンプルを目指すShinyaさんとしては理想通りに仕上がった感じですか？

Shinya：これこそ本当にオトナな感じに仕上がっていて、まさに今のDIR EN GREYにしか出せないものを感じました。中盤のハネた感じも新鮮でしたし、ストリングスの入り方も、最初に聴いた時に“おっ！”と思いました。“いいやん！”って。

──ただ派手に盛るんじゃなく、それぞれインパクトのあるアレンジになっていますよね。極端な話、以前なら後半に変拍子のソロや高速のブラストパートが入っていてもおかしくない曲じゃないですか。

Shinya：（笑）オトナになったということじゃないですか？ たしかに、そういう部分では変化を感じますね。僕的には大歓迎です。

──オトナになったという言葉が、最年少のShinyaさんから出てくるとは（笑）。一方、Shinyaさん原曲の「Bloodline」を始め、いわゆる歌モノ曲の存在感も強いです。「Bloodline」は、途中でマーチングビートのターンが入るのも面白いですね。

Shinya：途中のマーチングっぽいところは、僕が最初に作った段階ではなかったんです。アレンジされて戻ってきたらああいう感じのフレーズが入っていて、こう来たか！と思いました。

──Shinyaさん作曲だから、ちょっとドラムの見せ場を入れたのかも。

Shinya：どうなんですかね（笑）。見せ場ってほどでもないですけど。

──メロディは重要と仰っていましたが、「Bloodline」「Void」など、特に歌い上げるメロディがある曲ではドラムを考える時にどんなことを意識するんですか。

Shinya：完全にメロディに寄り添うように考えますね。「Void」とかは一番僕が得意とするパターンで、ライブで演奏していてもすごく楽しいです。メロディに乗って叩くのが一番楽しいんですよね。そこは昔から変わらないです。

──最後の「no end」も、美しいメロディの曲で。アルバムのハイライトのひとつになっていると感じました。

Shinya：はい。この曲も本当に得意パターンで、デモを聴いた時点で“来た！”って感じでした。こういう曲がラストに入るとぐっとくるところはありますね。まだレコーディングでしか叩いてないですけど、フレーズ的にはバッチリのものが生み出せたと思います。

──メロディに寄り添うアプローチとして、具体的にどういう部分を大事にしているんですか？

Shinya：いや、特に何も考えてはいないです。勝手に湯水のごとく浮かんでくるので。

──湯水のごとく！ 逆に何パターンも思いついてしまうというより、これだ！ってすぐ決まるんですか。

Shinya：“これだ”っていうフレーズが浮かんで、何回か聴いているうちに、また“これだ”っていうフレーズが浮かんだら変えていく感じです。1回打ち込んだあと、ベッドに行って寝ながら聴き直すことが多いですね。あえて集中せずに流し聴きしてみて、ふと“ここをこうしたい”と思いついてまた机に向かうと。

──一旦、ドラマーではなくリスナーになってみるような感覚？

Shinya：そうそう。すぐ浮かぶので、悩むことはないです。

──京さんの歌メロの付け方はどんどん多彩になっていますが、基本的に京さんの作るメロディには乗りやすいんですか。

Shinya：そうですね。変化したとかはあんまり考えないけど、やっぱりどこかに歌謡曲のエッセンスが入っているじゃないですか。そういう部分は、僕と共通して好きなんじゃないかなと思います。合わせやすさは昔からずっとありますね。

──また少し話が逸れますが、Shinya Channelの「【sukekiyo】sukekiyoのライブに潜入してみました！」という動画によると、以前からよく行っているそうですね。sukekiyoでの京さんはどんなふうに観ているんですか？

Shinya：時々行っているんですけど、もう別のバンドの人として見てますね。DIR EN GREYじゃない人だと思って見てます。

──普段は、正面から京さんのパフォーマンスを観ることはないじゃないですか。そういう意味での新鮮さは？

Shinya：新鮮さはありますけど……完全に別のバンドの人として見ていると思います。

──ちなみに、歌詩はどのタイミングで知るんですか？

Shinya：ドラムのレコーディング前には、だいたい歌詩が乗った状態の歌が入っていますね。たぶんもう本チャンのテイクが入っていたんじゃないかな。ただ、何て歌っているかはわからないので、歌詩は発売後にブックレットで見ます。

──文字で渡されるわけじゃないと。

Shinya：歌詩を見るのは、本当にファンの子と同じタイミングです。発売後に、ひとまず1回は歌詩を読みながら聴きますけど、あんまり深くは考えないですね。あ、コーラス録りの時に、自分が歌う前後の歌詩はちょっとだけ見ます。

──今回もコーラスのワードが特徴的だなと思っていて。ライブで披露された時に何て叫んでいるか話題になった「Discard」の《座右の銘》や、「Demand」の《同情求めんな》、「盲目が故に」の《宙ぶらりん》等々……他のバンドだとコーラスはシンプルな英単語だったりすることが多いと思うので、さすがだなと。

Shinya：ああ、たしかに……。コーラスする歌詩と場所は、レコーディングの10秒前に聴かされるんですよ。一回京さんのお手本が流れてから、それを真似してやっているだけです。（京以外の）4人で並んで横並びで録ってます。

──昔のレコーディングドキュメンタリーで4人並んで録っている映像がありましたけど、それは今でもそうなんですね。

Shinya：はい。まあ、僕はライブではコーラスしないのでラクなんですけどね。

──ライブではオーディエンスのみなさんにもぜひ歌っていただきたいですね。4月からのツアーでは、今度こそお客さんがアルバムを聴き込んだ状態で来るわけですけれども、意気込みとしてはいかがでしょうか。

Shinya：僕も今まさに曲を覚えているところなんですけど、何も覚えられないんですよ、難しすぎて。自分で作った時のことを忘れてしまっているので、当時の譜面を見ながら“こんなことをやってたんや……”と。シンプルを目指していたのに、なんでこんなにややこしいんだろう？と悩んでいます。毎回そうなんですけど。

──7月18、19日にはガーデンシアター2daysが発表されて、アリーナクラスでのワンマンは久しぶりになりますね。

Shinya：ガーデンシアターは、コロナ禍のあとの復活でやって以来なので、もう5年ぶりくらいですね。大きい会場はめちゃくちゃ好きなので、すごく楽しみです。今のところ、本番までに曲を覚えられるかどうかという不安しかないので頑張ります（笑）。

取材・文◎後藤寛子

12th ALBUM『MORTAL DOWNER』

2026.04.08 RELEASE 【完全生産限定盤】

3枚組 [CD＋特典CD＋Blu-ray] SFCD-0291〜293 ￥9,900 (tax in)

3枚組 [CD＋特典CD＋DVD] SFCD-0294〜296 ￥8,800 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc. ［DISC 1 : CD］

1.ISOLATION

2.灰燼に帰す

3.蜿蜒

4.Discard

5.Bloodline

6.There’s nothing else

7.歪と雨

8.The Devil In Me

9.MOBS

10.Void

11.Demand

12.楔

13.盲目が故に

14.no end ［DISC 2 : CD］

TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR & Withering to death.]

2025.04.08 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. - 人間を被る [LIVE]DRAIN AWAY [LIVE]かすみ [LIVE]audience KILLER LOOP [LIVE]OBSCURE [LIVE]G.D.S. [LIVE]CHILD PREY [LIVE]THE IIID EMPIRE [LIVE]

2025.04.09 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -Spilled Milk [LIVE]THE FINAL [LIVE]Merciless Cult [LIVE]朔-saku- [LIVE]C [LIVE]鼓動 [LIVE]

2025.04.11 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -VINUSHKA [LIVE] 人間を被る [LIVE]DRAIN AWAY [LIVE]かすみ [LIVE]audience KILLER LOOP [LIVE]OBSCURE [LIVE]G.D.S. [LIVE]CHILD PREY [LIVE]THE IIID EMPIRE [LIVE]2025.04.09 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -Spilled Milk [LIVE]THE FINAL [LIVE]Merciless Cult [LIVE]朔-saku- [LIVE]C [LIVE]鼓動 [LIVE]2025.04.11 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -VINUSHKA [LIVE] ［DISC 3 : Blu-ray or DVD］

TOUR25 蜿蜒

2025.12.10 Zepp Haneda Behind a vacant imageDiscardDevote My LifeMidwife軽蔑と始まり谿壑の欲空谷の跫音蜿蜒Schadenfreude人間を被るDemandThe Devil In MeT.D.F.F.逆上堪能ケロイドミルク腐海羅刹国激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇VINUSHKA Behind a vacant imageDiscardDevote My LifeMidwife軽蔑と始まり谿壑の欲空谷の跫音蜿蜒Schadenfreude人間を被るDemandThe Devil In MeT.D.F.F.逆上堪能ケロイドミルク腐海羅刹国激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇VINUSHKA

【初回生産限定盤】

2枚組 (CD＋特典CD) SFCD-0297〜298 ￥3,960 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc.



［DISC 1 : CD］

1.ISOLATION

2.灰燼に帰す

3.蜿蜒

4.Discard

5.Bloodline

6.There’s nothing else

7.歪と雨

8.The Devil In Me

9.MOBS

10.Void

11.Demand

12.楔

13.盲目が故に

14.no end ［DISC 2 : CD］

TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR & Withering to death.]

2025.04.08 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. - 人間を被る [LIVE]

2025.04.09 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -THE FINAL [LIVE]朔-saku- [LIVE]C [LIVE]鼓動 [LIVE] 人間を被る [LIVE]2025.04.09 The Belasco - Los Angeles, CA / U.S. -THE FINAL [LIVE]朔-saku- [LIVE]C [LIVE]鼓動 [LIVE] 【通常盤】

CD SFCD-0299 ￥3,300 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc.



［DISC 1 : CD］

1.ISOLATION

2.灰燼に帰す

3.蜿蜒

4.Discard

5.Bloodline

6.There’s nothing else

7.歪と雨

8.The Devil In Me

9.MOBS

10.Void

11.Demand

12.楔

13.盲目が故に

14.no end ※収録内容、タイトル表記及び仕様等は変更になる可能性がございます。

※完全生産限定盤及び初回生産限定盤は、生産数量限定商品となります。確実にお買い求めいただくには、2026年3月5日(木)までにお取扱い店舗にてご予約くださいませ。

＜DIR EN GREY TOUR26 Downer Absolutely No One＞

2026/4/15(水)【神奈川県】CLUB CITTA’ -｢a knot｣only-

2026/4/19(日)【宮城県】SENDAI GIGS

2026/4/23(木)【神奈川県】KT Zepp Yokohama

2026/4/29(水・祝)【岡山県】倉敷市芸文館

2026/4/30(木)【福岡県】Zepp Fukuoka

2026/5/4(月・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣ & ONLINE only-

2026/5/5(火・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣LIMITED-

2026/5/9(土)【大阪府】なんばHatch

2026/5/10(日)【大阪府】なんばHatch

2026/5/12(火)【静岡県】静岡市清水文化会館マリナート・大ホール

2026/5/20(水)【東京都】Zepp Haneda

2026/5/23(土)【愛知県】名古屋COMTEC PORTBASE [開場/開演]

平日公演 17:45/18:30

土日祝日公演 16:45/17:30 [席種/チケット料金]

4/15 神奈川公演

・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込) 5/4.5 群馬公演

・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込)

・｢a knot｣指定席 \9,000(諸経費込)

・一般スタンディング \9,800(諸経費込)※5/4公演のみ 4/29岡山公演・5/12 静岡公演

・VIP Ticket(1F前方指定席・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)

・Exclusive Ticket(指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)

・一般指定席 \9,800(諸経費込) 上記以外の公演

・VIP Ticket(1F前方スタンディング・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)

・Exclusive Ticket(2F指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)

・一般スタンディング \9,800(諸経費込)

・一般後方席(2F後方指定席) \9,800(諸経費込) ・各種チケットにて指定された席・エリア以外でご鑑賞いただくことはできません。

・VIP Ticket/Exclusive TicketはOFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣会員の方が先行受付にてご購入頂けますが、万が一、定数に達しない場合は会員の方に追加販売もしくは残席を一般席として販売する場合があります。

・オリジナル特典(VIP/ET共通)は公演当日、会場の指定窓口にてお渡しいたします。

・会場定員が座席の定数に達しない場合、後方の座席を「一般後方席」として販売する可能性がございます。 [総合お問合わせ]

NEXTROAD 03-5114-7444(平日14:00〜18:00) チケット一般発売(先着)

[販売期間] 2026年3月14日(土)10:00〜

[対象席種]

・一般スタンディング/一般指定席

・一般後方席(2F後方指定席)

＜DIR EN GREY “MORTAL DOWNER”＞

2026/7/18(土)【東京都】東京ガーデンシアター

2026/7/19(日)【東京都】東京ガーデンシアター

