デザイン家電などを扱うバルミューダ（東京都武蔵野市）は、時計「The Clock（ザ・クロック）」を2026年4月中旬から順次発売する。

ステレオスピーカーによる臨場感のあるサウンド再生

伝統的な懐中時計の形から着想を得たというデザイン。アルミニウム削り出しで7.5センチのコンパクトボディに、ムラのない均一な発光が可能なLEDによる時刻表現「Light Hour」、ツイーターとウーファーを内蔵したステレオスピーカーによる臨場感のあるサウンド再生機能などを備える。

やさしく起こしてくれるアラーム、ホワイトノイズとともに集中を助けるタイマー、雨の音やピアノの響きで落ち着いた時間を演出する「Relax Time」などの機能を搭載する。いずれの機能も専用アプリ「BALMUDA Connect」と連携すれば、好みに応じて設定できる。

リチウムイオン電池を内蔵し、約2.5時間の充電で約24時間の連続使用が可能。生活防水に対応する。IEEE 802.11b/g/n準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0をサポートする。

価格は5万9400円（税込）。