G1大阪杯はクロワデュノールがV

中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、北村友一騎手が騎乗した1番人気のクロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。2着は武豊騎手のメイショウタバル（牡5、石橋）。勝利騎手を祝福した直後の武豊の言葉が話題となっている。

逃げ粘るメイショウタバルをゴール寸前でとらえたクロワデュノール。昨年のダービー馬が鮮やかに復活し、鞍上の北村は歓喜に浸った。

JRAはYouTubeチャンネルで北村のジョッキーカメラを公開。ライバルの騎手が次々に祝福する中、惜しくも2着だった武豊は「おめでとう」と声をかけ、「何番手？」と続けた。

逃げていた武豊はクロワデュノールの道中の位置取りを知らない。後で映像で確認できるが、レース直後にライバルのポジションを探っていた。

短いフレーズだったが、聞き逃さなかった競馬ファンが反応。様々なコメントが寄せられた。

「レース後の豊さんからの『何番手？』は意味深やね」

「勝者にどこから仕掛けたか素直に聞くあたり、もう次を見据えてるんだな武豊」

「次に負かすための計算してるのかもと思いました。恐ろしい男です」

「G1を80回以上も勝ってるのに負けた瞬間に敗因を求めるのはサスガ」

クロワデュノールとメイショウタバルは、今後のG1でも再戦の可能性が十分にある。



（THE ANSWER編集部）