「優先されるべき選択肢だ」FA杯で圧巻先制弾の田中碧、現地メディアがプレータイム増加を望む「実績を十分に積み重ねている」

「優先されるべき選択肢だ」FA杯で圧巻先制弾の田中碧、現地メディアがプレータイム増加を望む「実績を十分に積み重ねている」