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カウンセラーであり作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【今すぐできる】人間関係の消耗を防ぐ7か条／人と会う度に疲れる人はこれを試して！」と題した動画を公開した。動画では、人間関係において気疲れしやすく消耗してしまう人に向けて、自分の心を守りながら適度な距離感を保つための7つの具体策を解説している。



Ryotaは冒頭で、対人関係で過剰に気を使ってしまう人は「いかにこの場を持たせるか」と常に考えてしまう傾向があると指摘する。1つ目の方法として「話すだけの空間にしない」ことを挙げ、会話が途切れても間が持つように、肉を焼くなどの作業が伴う焼肉屋を選ぶことで、精神的な労力を抑えられると説明した。



また、4つ目の方法として「友達以外で関わりを作る」ことを提案し、社会人になってからの友達作りの難しさに言及。友達とは「お互いに要求が少なく、特別なことをしなくても満足できる」関係だと定義し、そのような繋がりを新たに築くのは至難の業だと語る。その代わり、習い事や職場の同僚など、明確な目的を共有する「友達以外」のコミュニティを持つ方が、孤独感を和らげる上でよほど効率的であると独自の視点を示した。



さらに、5つ目の「自己開示を焦らない」では、沈黙や相手との距離感を恐れるあまり、不用意に自分の深い話をしてしまうことの危険性を指摘する。関係性の段階を飛ばして自己開示を行うと、後になって「話してよかったのか」と不安になり、自己嫌悪によって余計に消耗してしまうと警告した。



加えて、一緒にいて劣等感を覚える相手とは無理に会わないことや、相手を判断する際はその人の周囲の人間関係も「グループ単位」で観察することの重要性についても解説。Ryotaは、人間関係とはそもそも「高コスト」なものであると述べ、相手のペースに流されず、自分なりの距離感や関わり方を構築することが、精神的な消耗を防ぐための最善策であると結論付けた。