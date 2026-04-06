東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6895 高値0.6916 安値0.6885
0.6943 ハイブレイク
0.6930 抵抗2
0.6912 抵抗1
0.6899 ピボット
0.6881 支持1
0.6868 支持2
0.6850 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5690 高値0.5720 安値0.5683
0.5749 ハイブレイク
0.5735 抵抗2
0.5712 抵抗1
0.5698 ピボット
0.5675 支持1
0.5661 支持2
0.5638 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3945 高値1.3949 安値1.3916
1.3990 ハイブレイク
1.3970 抵抗2
1.3957 抵抗1
1.3937 ピボット
1.3924 支持1
1.3904 支持2
1.3891 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6895 高値0.6916 安値0.6885
0.6943 ハイブレイク
0.6930 抵抗2
0.6912 抵抗1
0.6899 ピボット
0.6881 支持1
0.6868 支持2
0.6850 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5690 高値0.5720 安値0.5683
0.5749 ハイブレイク
0.5735 抵抗2
0.5712 抵抗1
0.5698 ピボット
0.5675 支持1
0.5661 支持2
0.5638 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3945 高値1.3949 安値1.3916
1.3990 ハイブレイク
1.3970 抵抗2
1.3957 抵抗1
1.3937 ピボット
1.3924 支持1
1.3904 支持2
1.3891 ローブレイク