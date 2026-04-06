東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6895　高値0.6916　安値0.6885

0.6943　ハイブレイク
0.6930　抵抗2
0.6912　抵抗1
0.6899　ピボット
0.6881　支持1
0.6868　支持2
0.6850　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5690　高値0.5720　安値0.5683

0.5749　ハイブレイク
0.5735　抵抗2
0.5712　抵抗1
0.5698　ピボット
0.5675　支持1
0.5661　支持2
0.5638　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3945　高値1.3949　安値1.3916

1.3990　ハイブレイク
1.3970　抵抗2
1.3957　抵抗1
1.3937　ピボット
1.3924　支持1
1.3904　支持2
1.3891　ローブレイク