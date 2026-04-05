イケてる【40・50代ヘア】って？→ 丸っとマネOK！ 周りと差がつく♡「最旬トレンドヘア」

年齢を重ねるほどに「どんな髪形がイケてるの？」と、悩むことが増えてくるもの。そんな40・50代女性に向けて、「最旬トレンドヘア」をご紹介します。今回は、丸っとマネするだけで、一気に今っぽい印象になる40・50代女性向けのヘアスタイルをピックアップ。ぜひこちらを参考に、周りと差がつくヘアスタイルにチェンジしてみてください。

忙しい朝に嬉しい外ハネボブ

肩の位置で自然に外ハネになるボブスタイル。トップを長めに残していることで、程よいボリューム感を演出しながらまとまりやすく仕上がっています。乾かすだけで形がきまりやすく、毎朝忙しい大人世代にぴったり。周りと差がつくヘアスタイルを、ラクに楽しめそうです。

毛流れが華やかなレイヤーカット

ハイライトによって美しい毛流れが強調されたレイヤーカット。毛先に動きをプラスすることで、華やかさが演出されています。顔まわりのレイヤーは、フェイスラインをカバーしつつ、小顔に見せてくれそうなところも嬉しいポイント。長さを変えずにイメージチェンジしたい人にもおすすめです。

柔らかさを演出できるウェーブボブ

やさしいウェーブによって柔らかさが演出されたボブスタイル。ふんわりとした立体感を演出できるので、髪のボリュームダウンが気になる大人女性にもぴったりです。透明感のあるカラーを合わせてツヤを引き出し、若々しい印象に仕上げています。

クセを活かしたニュアンス感のあるショート

こちらは、ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんが、「素敵なクセを活かしてショートボブにカットしました」と紹介しているヘアスタイル。クセをあえて活かして仕上げることで、絶妙なニュアンス感が表現されています。首元をすっきりさせたメリハリのあるシルエットで、爽やかに今っぽさを演出してくれそう。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@katayu1204様、@urano_kazuyuki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

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