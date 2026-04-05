猫に使ってはいけない「食器」4選

1.プラスチック製の食器

プラスチックは軽くて割れにくいため便利ですが、猫の食器としてはあまりおすすめできません。

なぜなら、目に見えないほどの細かな傷がつきやすく、その溝に食べ残しや細菌が入り込んで繁殖しやすいからです。

特に猫のアゴにできる黒いポツポツとした「顎ニキビ」は、プラスチック食器の細菌が原因の一つと言われています。どれだけ丁寧に洗っても傷の奥の汚れまで落としきるのは難しいため、衛生面を考えると避けた方が無難な素材と言えるでしょう。

2.深すぎる食器

食器の深さは、猫の食事の快適さに大きく影響します。猫のヒゲは非常に敏感なセンサーの役割を持っており、食事のたびにヒゲが食器の縁に当たると、猫は「ヒゲ疲れ」と呼ばれるストレスを感じてしまいます。

深い器の底にあるごはんを食べようとすると、どうしてもヒゲが当たってしまい、それが嫌で途中で食べるのをやめてしまったり、手でごはんをかき出して食べたりするようになります。

猫がリラックスして食べられるよう、ヒゲが当たらない浅めの器を選んであげましょう。

3.平らで高さがない食器

床に直接置くような高さのない食器は、猫の体に大きな負担をかけます。猫は四つん這いの姿勢で食べますが、食器が低い位置にあると、首を深く曲げてかがみ込むような無理な姿勢になります。

この姿勢は首や腰の関節を痛める原因になるだけでなく、食道が曲がってしまうため、食べたものを胃に流し込みにくく、食後の吐き戻しを誘発しやすくなります。

特に高齢の猫にとっては、低い位置での食事は想像以上に体力を消耗させるため注意が必要です。

4.軽すぎて動いてしまう食器

食べている最中に器が動いてしまうほど軽い食器も、猫にとっては使いにくいものです。舌を使ってごはんを絡め取るときに、食器がスルスルと逃げてしまうと、猫はそれを追いかけながら食べなければなりません。

これでは落ち着いて食事に集中できず、食べこぼしの原因にもなります。また、勢い余って器をひっくり返してしまい、驚いて食事を中断してしまうこともあるでしょう。

猫が安心して口を動かせるよう、ある程度の自重があるものや、安定感のあるものを選ぶべきです。

安全で使いやすい食器の選び方

猫にとって最適な食器は、「清潔さを保てること」と「楽な姿勢で食べられること」の2点が両立しているものです。まず素材については、表面が硬くて傷がつきにくい「陶器」や「ステンレス」を選びましょう。

これらは油汚れも落ちやすく、熱湯消毒ができるものも多いため非常に衛生的です。また、形については「脚付き」のタイプや、専用の食器台に乗せて、猫の口元が首の付け根と同じくらいの高さに来るように調整してあげてください。

適度な重みがあれば、猫が勢いよく食べても器が動かず、最後までリフレッシュして完食できるようになります。

食器を清潔に保つためのお手入れ

食器を洗うときは、人間用と同じように毎食後に洗うのが基本です。猫の唾液には細菌が含まれており、放置すると「バイオフィルム」というヌルヌルした膜を作ります。

このヌメリは普通のスポンジでサッと流すだけでは落ちにくいため、猫の食器専用のスポンジや、クエン酸などを使ってキュッと音がするまで洗うのがコツです。

特にウェットフードを与える場合は汚れがこびりつきやすいため、食後すぐに洗う習慣をつけましょう。常にピカピカの食器で提供することが、愛猫の口内環境や皮膚の健康を守ることにつながります。

まとめ

猫の食器選びは、単なる道具選びではなく、愛猫の健康を守るための大切なケアの一つです。

素材の衛生面や、食べる時の姿勢に配慮した食器を選ぶことで、吐き戻しや病気のリスクを減らすことができます。

飼い主が正しい知識を持ち、愛猫が毎日「おいしいね」と安心して食べられる環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)