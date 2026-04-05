今季PK戦で驚異の阻止率8/17…町田GK谷晃生を強くしたU-17W杯のPK敗戦「あの悔しさはずっと覚えている」仲間の英国リベンジも刺激に

今季PK戦で驚異の阻止率8/17…町田GK谷晃生を強くしたU-17W杯のPK敗戦「あの悔しさはずっと覚えている」仲間の英国リベンジも刺激に