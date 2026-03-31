『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）の第3回人気投票が開催され、3月30日（月）に公式X（@FRIEREN_PR）で最終結果が発表された。

【画像】『葬送のフリーレン』メガネくんは何位？ 第3回人気投票結果発表

今回で3回目の開催となる本作の人気投票であるが、過去2回にわたり王座に君臨し続けたのは勇者ヒンメルであった。また前回の第2位は、フリーレンによって序盤で退場することとなった断頭台のアウラ（以下、アウラ）が獲得し、人気投票においては主人公であるフリーレンを上回る結果に。アウラ以降の順位はフェルン、ユーベル、フリーレンと続いた。

ヒンメルの3連覇や、フリーレンとアウラの対決など、見どころの多いものとなった今回の人気投票。ときおり公式Xでは途中経過となる順位が発表され、投票締め切りまで1週間程となる3月21日に報じられたのはヒンメルが2位、フリーレンが5位という中間結果であった。

また3月23日には前回第4位となったユーベルが現在第18位であることも判明。一人で複数回投票できるシステムや、「フリーレンのスカートを捲ったクソガキ」「馬鹿みたいにでかいハンバーグ」といった“ネタ枠”の存在もあり、人気投票は一層の盛り上がりを見せた。

そして迎えた結果発表。今回、ヒンメルを抑えて見事1位に輝いたのは一級魔法使いのゲナウであった。ゲナウはアニメ第1期「一級魔法使い試験」で登場した人物でありつつ、2026年1月より放送されたアニメ第2期では謎に包まれていたゲナウの扱う魔法や過去について明らかとなった。アニメの放送時期と投票期間が重なったことも相まって多くの支持を集めた。

連覇を成し遂げていたヒンメルは中間結果から変わらず第2位にとどまり、第3位はアウラがランクイン。フリーレンは第4位となり、中間結果からひとつ順位を上げることとなった。第5位以降は黄金郷のマハト、第6位にゼーリエ、第7位にシュタルク、第8位にフェルンと続いた。

余談であるが公式Xでの最終結果の発表時、第7位のシュタルクと第8位のフェルンは共に「得票数：36万6486票」と投稿され、「もう付き合っちゃえよ!!!」という声が聞こえてきそうな結果となっていた。ただ数時間後にはシュタルクの投票結果が「38万3016票」に修正され、フェルンを怒らせてしまうこととなった。

人気投票でも仲の良さを見せつけたシュタルク、フェルンに続き、第9位には「ルーフェン地方を襲う魔族2」、第10位には「（フリーレンが）買っちゃった骨」がランクイン。今回の人気投票ではベスト10位入りを果たしたキャラクターのグッズ化が決定しており、両者がどのようなグッズとして展開されるかにも期待が高まる。

キャラクターたちの人気勢力図を大きく塗り替えた今回の人気投票。物語が進むにつれて、キャラクターたちの人気もまた、予測不能な旅を続けていくだろう。次に王座に就くのは果たして誰なのか、フリーレンたちの旅の行方と共に見守っていきたい。

（文=加藤かづき）