yutoriが、ソニー銀行「思い出の口座編」CMソングに新曲「生活」が起用されることを発表した。

「生活」は、3月にリリースされたばかりのミニアルバム『心の微熱』の収録曲だ。ボーカル・佐藤古都子の切実な歌声と、等身大の歌詞が合わさって、日常や人の体温を強く感じさせるミディアムナンバーになっているという。

本CMには、俳優・鈴木砂羽、織田奈那を起用し、母から子へ受け継がれていく、子どもの成長を願って口座を作った「想い」を温かく描いた内容に。日常の葛藤や、不器用ながらも切実に伝える愛を表現した歌詞が、映像で描かれる親子の絆と見事にリンクし、物語をより鮮明に彩っているとのことだ。

なおyutoriは、全国9カ所を巡るワンマンツアーを開催中だ。6月7日にはバンド史上最大規模となる神奈川・KT Zepp Yokohamaでの公演や、台北・ソウルでの初海外ワンマンライブも控えている。

◾️CM／ソニー銀行「思い出の口座編」新ウェブCM

出演：鈴木砂羽、織田奈那

放送期間：2026年3月31日〜2027年3月31日（予定）

配信媒体：ABEMA、TVer、Youtubeほか

◾️＜yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”＞ 2026年

3月28日（土）福岡 DRUM Be-1

3月29日（日）広島 SIX ONE Live STAR

4月4日（土）高松 DIME

4月18日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED

5月9日（土）札幌 SAPPORO SPiCE

5月17日（日）仙台 darwin

5月30日（土）大阪 GORILLA HALL

5月31日（日）名古屋DIAMOND HALL

6月7日（日）神奈川 KT Zepp Yokohama ▼Extra Show

2026年6月21日（日）台北 MOONDOG

2026年6月27日（土）ソウル Musinsa Garage チケット受付中：https://w.pia.jp/t/yutori2026/