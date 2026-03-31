yutori、俳優・鈴木砂羽＆織田奈那が出演するソニー銀行のCMソングに新曲「生活」が起用決定
yutoriが、ソニー銀行「思い出の口座編」CMソングに新曲「生活」が起用されることを発表した。
「生活」は、3月にリリースされたばかりのミニアルバム『心の微熱』の収録曲だ。ボーカル・佐藤古都子の切実な歌声と、等身大の歌詞が合わさって、日常や人の体温を強く感じさせるミディアムナンバーになっているという。
本CMには、俳優・鈴木砂羽、織田奈那を起用し、母から子へ受け継がれていく、子どもの成長を願って口座を作った「想い」を温かく描いた内容に。日常の葛藤や、不器用ながらも切実に伝える愛を表現した歌詞が、映像で描かれる親子の絆と見事にリンクし、物語をより鮮明に彩っているとのことだ。
なおyutoriは、全国9カ所を巡るワンマンツアーを開催中だ。6月7日にはバンド史上最大規模となる神奈川・KT Zepp Yokohamaでの公演や、台北・ソウルでの初海外ワンマンライブも控えている。
◾️CM／ソニー銀行「思い出の口座編」新ウェブCM
出演：鈴木砂羽、織田奈那
放送期間：2026年3月31日〜2027年3月31日（予定）
配信媒体：ABEMA、TVer、Youtubeほか
◾️ミニアルバム『心の微熱』
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://kmu.lnk.to/KnB
▼収録内容
1.村人A
2.数%のハッピーエンド
3.爪色とグラスの縁
4.生活
5.愛してるって嘘ついた
6.僕らは孤独だ
▼先行配信「僕らは孤独だ」
https://yutori.lnk.to/BokurahaKodokuda
◾️＜yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”＞
2026年
3月28日（土）福岡 DRUM Be-1
3月29日（日）広島 SIX ONE Live STAR
4月4日（土）高松 DIME
4月18日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED
5月9日（土）札幌 SAPPORO SPiCE
5月17日（日）仙台 darwin
5月30日（土）大阪 GORILLA HALL
5月31日（日）名古屋DIAMOND HALL
6月7日（日）神奈川 KT Zepp Yokohama
▼Extra Show
2026年6月21日（日）台北 MOONDOG
2026年6月27日（土）ソウル Musinsa Garage
チケット受付中：https://w.pia.jp/t/yutori2026/
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