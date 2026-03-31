YouTuberのあやなんさんが、2026年3月27日、筋肉系YouTuberのぷろたんさんのチャンネルに登場。元夫の「東海オンエア」しばゆーさんや、恋人のあゆむさんとの今の関係について語った。

「今でも家族みたいな、心のつながりはあるから」

あやなんさんは2016年にしばゆーさんと結婚し、2児をもうけたが、23年10月に「セカパ」ことセカンドパートナーのあゆむさんの存在を公表。しばゆーさんとは24年4月に離婚した。現在はYouTubeの更新を休止している。

あやなんさんが登場したぷろたんさんのYouTube動画では、料理が苦手という話から、ぷろたんさんに「子どものご飯誰が作ってるんですか？」と聞かれ、「セカパ」だと明かした。

そもそも「セカパ」との関係は、しばゆーさんがほとんど家にいなかったことから、あやなんさんが「代理の男くれ」と持ちかけたのがきっかけだったという。あやなんさんによれば、お相手は「しばゆーと一緒に見つけた」そうで、しばゆーさんから「いいじゃんこの子」「ちょっとデートしてきなよ」と言われたと明かした。

現在は「うーくん（しばゆーさん）ともセカパとも一緒に過ごしてる」という。しばゆーさんとは離婚後に「ちょうどよくいい距離感になってる」「めっちゃ仲いい」そうだ。

ちなみに、YouTube休止中の現在の収入は、「過去動画を見てくれてる再生数で、5万円くらい毎月入ってる」。生活費として貯金を切り崩したという。しばゆーさんから養育費はもらっているとのこと。「それで生きてるみたいな」「うちらは今でも家族みたいな、心のつながりはあるから」とあやなんさんは語っていた。