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クレカ40枚保有のマニアが検証！「ダイナースクラブカード」は本当に使えない店舗が多いのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニア」のタイジュ氏が、『【マジか】利用できる店舗が少ないと言われている「ダイナースクラブカード」実はどこでも普通に使えるということが判明！』と題した動画を公開した。動画では、クレジットカードを40枚以上保有するタイジュ氏が、実際にダイナースクラブカードを発行して数週間使ってみたリアルな感想と、意外な使い勝手について解説している。



まずタイジュ氏は、ダイナースクラブカードの基本スペックを紹介。現在の年会費は24,200円で基本還元率は0.4%だが、豪華なグルメ特典や世界中の空港ラウンジが無料で利用できる点が大きな魅力だと語る。

さらに、今後予定されている年会費の値上げ（29,700円）に触れつつ、現在実施中の「初年度年会費無料」キャンペーンを利用して発行した経緯を明かした。



続いて、多くの人が気にする「ダイナースは使えない店舗が多いのではないか」という疑問について検証。福岡の街中で数週間ほど日常使いした結果、「使えなかったことは1回もなかった」と報告した。



ただし、若いアルバイト店員などに「ダイナース使えますか？」と聞くと、ブランド自体を知らずに困惑される場面が多々あったという。そのため、シンプルに「クレジットカードで」と伝えて端末に差し込んだりタッチ決済をしたりすることで、スムーズに決済できたと独自の実用的なテクニックを紹介している。一方で、一部の端末ではタッチ決済が反応せず、カードを差し込む必要があったというリアルな体験談も付け加えた。



「まずは1年間お試しで使ってみる」という柔軟なスタンスを推奨している。

高級カードならではのステータスと特典に惹かれつつも実用性に不安を感じていた人にとって、今の無料キャンペーン期間は絶好のチャンスと言えそうだ。





【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人でも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/