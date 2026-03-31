もはや別人…引退から12年、すっかり柔らかな表情に　元“フィギュア女王”キム・ヨナの近況

元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナが、洗練された近況を公開した。

キム・ヨナは30日、自身のInstagramアカウントに、あるブランドとタイアップした数枚の写真を投稿した。

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写真のキム・ヨナは、柔らかな春の日差しを浴びながら多様なスタイリングを完璧に着こなし、唯一無二のオーラを放っている。現役時代のキリッとしたアスリートの表情から、今はより穏やかで洗練された雰囲気を纏っている。

ベージュのロングスカートに赤のトップスを合わせ、落ち着いた印象を見せたかと思えば、デニムにブラウンのジャケットを羽織り、柱に寄りかかって余裕のあるポーズをとるなど、並外れたファッションセンスを披露した。

また別のカットでは、ピンクのニットにショートパンツ、スニーカーという装いでベンチに座り、清純な魅力を発散。ナチュラルなヘアスタイルと柔らかな微笑みは、キム・ヨナ特有のエレガントな一面をより一層引き立てている。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

これを見たネットユーザーからは、「やっぱり“クイーン・ヨナ”という言葉が自然と出てくる」「春の訪れを感じさせる素敵な写真だ」など、多くの反響が寄せられた。特に、現役引退から12年が経過した今もなお、変わらぬ美貌と圧倒的な存在感を誇る彼女の姿に、称賛の声が相次いでいる。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。