2026年3月20日に結成10周年の節目を迎えたThe THIRTEENが、本日3月28日、赤羽ReNY alphaにてアニバーサリーライブ＜BARK AGAINST THE DECADE’S WALL＞を開催した。

会場が熱狂に包まれる中、終演後にはファンへの大きなサプライズが待っていた。

2026年4月8日にリリースされる、約9年ぶりのシングル仕様となる新音源「WORLD WITHOUT END」より、リードトラック「WORLD END」のミュージックビデオが会場限定で先行上映された。

さらに本日3月28日22時には、MVのFULL Ver.がYouTubeにてプレミア公開されることも決定。

10周年という大きな壁を突き破り、さらなる高みを目指す彼ら。今後、より一層精力的な活動を展開していく予定とのこと。

4th Single「WORLD WITHOUT END」

2026.04.08 wed Release

GR13-0049

CD3曲＋MUSIC CLIP「WORLD END」

\2,500-(tax in)

収録曲：WORLD END / Scary / I’m withering 4/8(水)より、The THIRTEEN OFFICIAL ONLINE SHOP、ライブ会場ならびにライカエジソン東京店＆大阪店、little Hearts.東京店にて販売 インストアイベント

5月5日(火祝) Like an Edison大阪店

【一部】17:00〜

内容：トーク＆私物サイン会

【二部】18：45〜

内容：トーク＆3shot撮影会

問：Like an Edison大阪店 06-6251-1231 5月24日(日) 13:00〜 littleHEARTS.東京店

内容：トーク＆3ショット撮影会 5月24日(日) 15:30〜 ROJI Bスタジオ

東京都新宿区西新宿7-15-14 Like an Edison東京本店目の前

内容：1on1トーク＆ジャケットサイン会

※Like an Edison東京本店商品ご購入者様対象

問：Like an Edison東京本店 03-3369-3119