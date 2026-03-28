The THIRTEEN、結成10周年。9年ぶりのシングル表題曲「WORLD END」MVを初解禁
2026年3月20日に結成10周年の節目を迎えたThe THIRTEENが、本日3月28日、赤羽ReNY alphaにてアニバーサリーライブ＜BARK AGAINST THE DECADE’S WALL＞を開催した。
会場が熱狂に包まれる中、終演後にはファンへの大きなサプライズが待っていた。
2026年4月8日にリリースされる、約9年ぶりのシングル仕様となる新音源「WORLD WITHOUT END」より、リードトラック「WORLD END」のミュージックビデオが会場限定で先行上映された。
さらに本日3月28日22時には、MVのFULL Ver.がYouTubeにてプレミア公開されることも決定。
10周年という大きな壁を突き破り、さらなる高みを目指す彼ら。今後、より一層精力的な活動を展開していく予定とのこと。
4th Single「WORLD WITHOUT END」
2026.04.08 wed Release
GR13-0049
CD3曲＋MUSIC CLIP「WORLD END」
\2,500-(tax in)
収録曲：WORLD END / Scary / I’m withering
4/8(水)より、The THIRTEEN OFFICIAL ONLINE SHOP、ライブ会場ならびにライカエジソン東京店＆大阪店、little Hearts.東京店にて販売
インストアイベント
5月5日(火祝) Like an Edison大阪店
【一部】17:00〜
内容：トーク＆私物サイン会
【二部】18：45〜
内容：トーク＆3shot撮影会
問：Like an Edison大阪店 06-6251-1231
5月24日(日) 13:00〜 littleHEARTS.東京店
内容：トーク＆3ショット撮影会
5月24日(日) 15:30〜 ROJI Bスタジオ
東京都新宿区西新宿7-15-14 Like an Edison東京本店目の前
内容：1on1トーク＆ジャケットサイン会
※Like an Edison東京本店商品ご購入者様対象
問：Like an Edison東京本店 03-3369-3119
＜The THIRTEEN 10th Anniversary TOUR「PSYCHOGRAPH-decade of experience」＞
4月14日(火) 横浜BAYSIS
4月15日(水) 横浜BAYSIS
4月21日(火) 稲毛K’S DREAM
4月22日(水) 稲毛K’S DREAM
4月29日(水祝) 名古屋ell.SIZE
4月30日(木) 名古屋ell.SIZE
5月6日(水祝) OSAKA RUIDO
5月7日(木) OSAKA RUIDO
5月21日(木) 高田馬場CLUB PHASE
5月22日(金) 高田馬場CLUB PHASE
全公演前売\5,500-(D別)
一般チケット発売中：https://l-tike.com/thirteen/