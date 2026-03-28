Image: funtabase

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

愛車のガラス、もっと効率的にクリアにできるかも。

窓専用洗剤やマイクロファイバータオルで拭いても、逆に拭きスジが広がることもありますよね。そんなガラス仕上げのストレス素材からアプローチしたのが「カーボンスイーパー」。バーテンダーさんが高級グラス磨きに使うカーボンファイバークロスを転用したアイテムで、愛車や自宅の窓掃除をスッキリ効率化できるのだとか。

machi-yaでの先行割引はまもなく終了とのことなので、改めてチェックしておきましょう。

ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ 7,880円 【超早割18％OFF】 詳細をチェック

水切り＋微細カーボン磨きでクリアな窓ガラス

Image: funtabase

自動車や自宅ガラスに拭きムラやスジが残る原因って実はシンプル。残った水分がクロスで塗り拡げられるからです。ここに洗剤等が含まれると余計に曇りの原因になることも。

Image: funtabase

そこで「カーボンスイーパー」が提案するのが、しっかり水を切ってカーボンで磨くという2ステップ。

独自形状シリコンでスパッと水切り

Image: funtabase

水切り用のブレードはまんべんなくスパッと切れるようにエッジ形状を工夫済み。

Image: funtabase

ワイドで柔軟性もあるため、動画のような曲線多めのボディでも手早く処理できるそうですよ。

ミクロの汚れもキャッチ

Image: funtabase

カーボンクロスは本体に装着して使うタイプ。

Image: funtabase

ミクロな汚れもキャッチできる微細かつ高密度なクロスにより、PM2.5や排ガスに含まれる微粒子などもしっかりと軽い力でぬぐい取れるとのこと。

Image: funtabase

マイクロファイバークロスだと細かな繊維がこびり付いてしまうことも多々ありますが、本製品ならそれもないそうですよ。

届きにくい内窓もリーチが解決

Image: funtabase

ハンドル付きクロスが便利なのはリーチが伸びるから。クロス単体では届かないエリアもスッと拭き取れます。

Image: funtabase

フロントガラスの内側は車種によって手が届きにくいですよね。その点もハンドルのおかげでより簡単に掃除が可能になります。

自宅の窓にも

Image: funtabase

洗車だけでなく自宅の窓にも活用OK。このときにもリーチの長さは助かりますね。

洗車の拭き上げがラクになる「カーボンスイーパー」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セールを実施中。受付期間は終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。

ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ 7,880円 【超早割18％OFF】 詳細をチェック

＞＞ ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ

Source: machi-ya