美容施術が浸透し、整形も市民権を得つつある今日この頃。デパコスやプチプラコスメのオススメ、盛れるメイク方法がSNSにあふれるなど、美容への関心はかつてないほど盛り上がっているようだ。そんな現在、Z世代の女性たちはどんな顔を目指しているのだろうか。そこで10代20代の女性各200人、合計400人に「なりたい顔」をアンケート。平成時代には北川景子や沢尻エリカが一世を風靡したが、令和の若者たちの理想は？ 年代別にランキングを大発表！

【写真を見る】違いくっきり！10代と20代が選ぶ「Z世代がなりたい顔ランキング」…総合1位はNHKのヒロイン？

10代が選ぶ顔…7位に9人並ぶ異常事態

まずは10代ランキングから。全体に、とくに下位では票がバラけ、7位に9人が並ぶ混戦に。滑り込んだのは、韓国初のガールズグループILLITのウォンヒ（18）、石原さとみ（39）、桜田ひより（23）、白石麻衣（33）、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣（26）、出口夏希（24）、中条あやみ（29）、長澤まさみ（38）、りんか（20）だ。

10代が選んだ唯一の10代、ウォンヒ。グループ内での末っ子キャラと愛らしさが人気の理由だ

「多様性という言葉とともに育った世代なので、ある程度、票がバラけるのは予想していましたが、まさかの9人横並び。しかも同世代である10代はウォンヒのみで、むしろ母親世代に近い39歳の石原さとみや38歳の長澤まさみがランクインしている。これがイマドキの10代かと驚いています」

とは、幅広い世代の女性誌で活躍する美容ライター。年齢や性別、国籍を超えた面々に驚いた様子だ。

この中では18歳のウォンヒが最年少。

「女の子らしいかわいさを持ちつつ、どこか大人っぽい雰囲気もある顔が素敵。特に、笑顔になったときぷっくりするほっぺたが好きです」（18歳・埼玉県）

「唯一無二で本当にかわいい」（17歳・神奈川県）

などのコメントが。学生時代は体育委員長を務め、コスメ好き。親近感あふれるキャラが顔にも表れ、支持されているようだ。

また10代から見て「すこしお姉さん」である20代のラインナップは以下の通り。まずは映画やドラマで活躍中の女優、桜田ひより。

「同い年くらいなのに、肌がとても綺麗でめっちゃかわいい」（18歳・埼玉県）

同じく7位に昨年末の紅白歌合戦、2月の東京ドーム公演成功と、ノリにノるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣が。

「整形できるならこの顔になりたい。スマホのロック画面は優衣ちゃんです」（18歳・京都府）

4月からは4周年アリーナツアーが始まり忙しそうだ。モデルや女優として人気の出口夏希が並ぶ。

「透明感があって、美人さとかわいさどっちもあって魅力的」（15歳・神奈川県）

「すべてのパーツが整っている」（17歳・東京都）

スタイリッシュなルックスで女優・モデルとして活躍する中条あやみも同位に。

「かわいいしカッコいい。自分を女優に例えるなら中条あやみ、って言ってます（笑）」（16歳・千葉県）

そして連なるのは。令和ティーンの新世代ご意見番として話題のインフルエンサー、りんか。

「めっちゃかわいい。メイクのお手本にしてます」（19歳・埼玉県）

多彩な顔触れが挙げられた20代。逆に名前の挙がった30代チームは重鎮がそろう。

トップバッターは2010年代に男女双方から支持を集め、なりたい顔の常連だった石原さとみ。

「かわいくて整った顔立ち」（18歳・茨城県）

「横顔が綺麗」（18歳・宮城県）

また、同じく2010年代の「なりたい顔」常連で、元日に結婚を発表し世の男性たちを悲嘆にくれさせた長澤まさみの名も。

「とにかく顔がタイプ。唇が薄くて綺麗な顔立ちに憧れる。この顔になりたい！」（19歳・島根県）

などのコメントがあった。

4位も3人

続いては、IVEのウォニョン（21）、新垣結衣（37）、CUTIE STREETの増田彩乃（22）が同票で4位に。

まずは現在、ワールドツアー中のIVEのボーカル、ウォニョン。

「あまりにも神過ぎる。どうあがいてもなれない」（17歳・千葉県）

「超美人なのにポワポワしてて頭も良くて、すべてが好き！」（16歳・京都府）

などの声が。173cmの高身長だが子どものような口調もかわいく、“ジャイアントベイビー” “赤ちゃんうさぎ”などの愛称を持つ彼女。ギャップ多めなところも魅力のようだ。

並ぶは‘21年に星野源と結婚し、彼が時折語る微笑ましい夫婦生活が日本中をほのぼのさせている新垣結衣。ポッキーのCMはレジェンド級のかわいさだったが、今なお清純さ200％の佇まいはもはや奇跡だろう。37歳という年齢を考えると母親世代だと言えるが、

「いちばん万人受けする顔だと思う」（18歳・静岡県）

「好かれる顔といえばガッキー」（19歳・福岡県）

と、支持を集めた。

また‘24年デビューの8人組アイドルグループCUTIE STREETの増田彩乃には、

「どこから見てもかわいいし、顔のラインが綺麗」（15歳・兵庫県）

「顔の小ささや目の大きさなど、すべてのバランスがちょうどいい」（18歳・青森県）

などのコメントが寄せられた。王道のアイドル顔とも言えるキュートさで、快進撃はさらに続きそうだ。

上位は朝ドラ、大河女優

続いても同票で、今田美桜（29）と橋本環奈（27）と、朝ドラ主演女優2人が2位に。

「朝ドラ、大河など長期間をかけて刷り込まれた美人顔は世代を超えて人気。20代後半くらいはちょうど“憧れのおねえさん”ポジション。美にも多様性がある10代にも“普遍的な美人顔”は「なりたい顔」として強かったということでしょうね」（前出・美容ライター）

‘25年前期の朝ドラ『あんぱん』の主人公のぶ役で日本全国に名前が知れ渡った今田美桜。明るく真っ直ぐな役柄と本人がマッチし、一躍、人気女優となった。

「ドラマやCMで見るたびに綺麗な人だなって思っています」（16歳・千葉県）

「とにかくかわいいし、元気な気持ちにしてくれる笑顔」（17歳・栃木県）

今年ディズニープラスで配信予定の『メリーベリーラブ』では韓国の人気俳優チ・チャンウクと共演。ワールドワイドな人気も高まりそうで、今から楽しみだ。

対する橋本環奈は朝ドラ『おむすび』で主演。’13年にイベントで踊っている写真が“1000年に1人の逸材”“奇跡の1枚”としてネット上で拡散し大きな話題となっただけに、人々の目を惹きつけるビジュアルであることは間違いなしと言えよう。

「めちゃくちゃかわいいと思う。奇跡の1枚の写真が好き」（16歳・愛知県）

「アイドル時代の踊っている瞬間の写真でも整った顔をしていて、どんな瞬間でもかわいく映る顔がとても羨ましい」（19歳・神奈川県）

なんと、今の10代でも’13年のできごとを知っているとは！ これはもはや、永遠に語り継がれる美女伝説かも。

そして1位は今年、『豊臣兄弟！』の寧々役で大河初出演を果たした浜辺美波（25）。東宝シンデレラオーディション出身で、’23年前期の朝ドラ『らんまん』で主人公の妻役を演じた際も大好評だった彼女。みんなが憧れる美人女優でありながら、常温放置してしまったエビ天やお味噌汁で食当たりになったエピソードを披露するなど天然な一面もアリ。そんな彼女に寄せられたコメントは。

「どんな髪型も似合っていて顔面の良さが表れている」（15歳・鳥取県）

「顔の全てのパーツのバランスが完璧で、とても可愛らしいから」（17歳・神奈川県）

「顔がめっちゃ整っていて綺麗」（16歳・兵庫県）

沢口靖子や長澤まさみなど歴代受賞者を見てもわかるように、東宝シンデレラ出身者は流行り廃りとは無縁の正統派美人が多く、浜辺美波もまさにこの系譜。そんな彼女が10代のなりたい顔1位というのは、美しさの判断基準に年齢は関係なしということか。

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取材・文／今井ひとみ

デイリー新潮編集部