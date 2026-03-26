3月25日、大阪市内で捕獲されたシカ。府内の施設への受け入れに向け調整が進んでいます。

大阪市の横山市長が公表した、26日の午前中のシカの様子。人に慣れた様子でカメラに近寄ってきます。

注目を集めるこのシカは、25日に大阪市内で捕獲されたシカです。このシカと同一の個体かはわかっていませんが、大阪府内では、大阪市の中心部や東大阪市でシカの目撃が相次いでいました。人に慣れていることや、生駒山系に野生のシカが生息していないことなどから、奈良公園からやってきた可能性が指摘されていますが、奈良県の山下知事は…

（奈良県 山下真知事）「奈良公園から出たシカは“天然記念物”ではなくなります。そうするとシカは“野生動物”であるということで、農林業や人身の被害を及ぼすおそれが否定できない以上、奈良県内の放獣を認めることはできない」

受け入れは困難との見解を示していました。

現在、シカは大阪市の動物管理施設「おおさかワンニャンセンター」で一時保護されていて、今後、府内の施設に受け入れてもらう方向で前向きに調整が進んでいるということです。

