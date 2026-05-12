大阪市で10日、4階建ての商業ビルの外壁が崩れ、その影響で標識の柱が倒れて客を乗せていたタクシーを直撃した。タクシーの運転手も乗客の女性もけがはなかったが、ビルは老朽化対策を行おうとしていたところだったという。運転手「何が起きたか分からなかった」カメラが捉えたのは標識の柱がめり込み、フロントガラスが粉々に割れたタクシーだ。近くには、がれきが散乱している。当時、客を乗せて走っていたというタクシーに起き