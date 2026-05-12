来週21日(木)ごろから、近畿では天気の傾向が大きく変わり、雨の降りやすい日が続く見込みです。この先は日に日に暑さが増し、湿度も上昇して蒸し暑く感じる日もあるでしょう。暑さ対策に加えて、食中毒への注意も必要な時期になってきました。14日まで雷雨に注意土日(16日17日)は30℃以上の暑さも今日12日は、広い範囲で日差しが届いていますが、紀伊山地周辺では一部で雨雲が発生しています。明日13日から14日(木)にかけては、