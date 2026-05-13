刑務所から仮出所したばかりの40代の男2人が、神奈川県横浜市のマンションから金品を盗んだとして再逮捕されました。警察によりますと、再逮捕された村上賢容疑者（45）と梶幸男容疑者（41）は先月1日、横浜市中区のマンションの一室に侵入し、現金とバッグを盗んだ疑いがもたれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。2人は先月、神奈川区のマンションで帰宅後の女性に暴行を加え所持品を奪ったとして逮捕されていまし