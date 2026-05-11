10日夜、大阪市中央区で崩れたビルの壁があたって阪神高速の標識が倒れ、走っていたタクシーとぶつかりました。 警察などによりますと、10日午後9時半ごろ、大阪市中央区の阪神高速道路・高麗橋の入り口付近で、4階建てビルの壁の一部が崩れ、高速道路の標識にあたりました。 標識は倒れ、走っていたタクシーとぶつかりました。この事故でタクシーの運転手の男性が足の痛みを訴えていて、後部座席に座っていた