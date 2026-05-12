大阪市中央区の阪神高速の入り口付近で、10日夜、ビルの外壁が崩れ、その影響で折れた道路標識がタクシーを直撃しました。運転手が、当時の恐怖を語りました。■商業ビルの外壁崩れ…道路標識を倒し走行中のタクシーに道路にはがれきが散乱し、近くには倒れた標識。タクシーの前方部分にもがれきが乗り、フロントガラスには大きなヒビが入っているのがわかります。 10日夜、大阪市中央区の阪神高速・高麗橋の入り口付近で、商業ビ