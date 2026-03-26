65歳から年金を受け取るつもりだった父が、まだ手続きをしていません。数ヶ月遅れた場合、もらえるお金に影響はあるのでしょうか？

年金は自動では支給されず「請求」が必要

まず確認したいのは、老齢年金は受給権が発生しても自動的に支給されるものではないという点です。

日本年金機構によれば、老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受給でき、老齢厚生年金も老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある場合に65歳から受給が可能とされています。

ただし、これらの年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出する必要があります。

通常は、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に年金請求書が送付されるため、内容を確認し、必要事項を記入して、受給開始年齢の誕生日の前日以降に添付書類とともに提出することで手続きが進みます。



数ヶ月の遅れで「受給額が減る」わけではない

では、請求が遅れた場合、受給額は減ってしまうのでしょうか。

結論として、数ヶ月程度の遅れであれば、受給額そのものが減るわけではありません。日本年金機構によると、年金請求書の提出が遅れた場合でも、原則として65歳にさかのぼって年金額が決定され、年金が支払われる仕組みとされています。

つまり、例えば3ヶ月遅れて請求した場合でも、その3ヶ月分の年金は後からまとめて支払われることになります。このため、「手続きが遅れた＝損をする」と直ちに考える必要はないでしょう。



ただし請求しない期間は「支払いが止まる」

もっとも、請求が遅れている間は年金の支払い自体は行われません。つまり、本来受け取れるはずの年金が一時的に支給されない状態となるため、生活資金に影響が出る可能性があります。

また、請求後も審査や処理に一定の時間がかかるため、実際に振り込まれるまでには数ヶ月程度のタイムラグが生じるケースもあります。この点は、家計管理の観点から注意が必要です。



「5年」を過ぎると時効で受け取れない可能性も

さらに重要なのは、請求の遅れには期限がある点です。年金は、受給できるようになってから5年を過ぎると、時効によりそれ以前の分が受け取れなくなる場合があります。

このため、「数ヶ月の遅れ」は大きな問題にならないケースが多い一方で、長期間放置することにはリスクがあります。



手続きは早めが基本、電子申請も選択肢

年金請求の手続きは、年金事務所への提出や郵送のほか、条件を満たす場合には電子申請も利用できます。

日本年金機構によれば、年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たし、老齢年金請求書の電子申請による手続きが利用できる場合は、電子申請を案内するリーフレットを年金請求書に同封しているとのことです。

特に、事前に送付される年金請求書には加入記録が記載されているため、「もれ」や「誤り」がないか確認した上で、早めに手続きを進めることが重要です。



まとめ

老齢年金は原則として65歳から受給できる制度ですが、自動的に支給が始まるわけではなく、請求手続きが必要です。数ヶ月程度の手続きの遅れであれば、65歳にさかのぼって支払われるため、受給額そのものが減るわけではありません。

ただし、請求するまでの間は支払いが行われない点や、5年を超えると時効により受け取れなくなる可能性がある点には注意が必要です。制度の仕組みを踏まえ、受給開始時期に合わせて手続きを行うことが求められます。



出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き

日本年金機構 Q65歳になり「年金請求書（ハガキ）」が送られてきましたが提出期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー