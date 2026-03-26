憧れの「完全招待制ゴールドカード」をついに達成！JCBゴールド ザ・プレミアの入手条件と魅力をマニアが徹底解説
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ゴールドカード・クレジットカードを紹介するYouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「完全招待制ゴールドカード『JCBゴールド ザ・プレミア』の修行達成！
動画では、JCBが発行する招待制のゴールドカード「JCBゴールド ザ・プレミア」をついに手に入れたことを報告。同カードの招待条件や通常のJCBゴールドとの違いを解説しつつ、スペック以上に「完全招待制」というステータス性に魅力を感じていることを強調した。
動画投稿者であるタイジュ氏は、このカードが自身の情報発信活動を始めるきっかけとなった、思い入れの深い一枚だと明かす。2年半以上の期間を経てようやく入手できたと語り、「日本の国際カードブランドであるJCBが発行する『完全招待制のゴールドカード』という響きに完全に心を奪われた」と、このカードに強く惹かれた理由を熱弁した。
このカードは完全招待制だが、その条件は明確に提示されている。まず「JCBゴールド」を保有した上で、「2年間連続で100万円（税込）以上利用する」または「1年間で200万円（税込）以上利用する」のいずれかを満たすと、招待（インビテーション）が届く仕組みだ。
年会費は、JCBゴールドの11,000円に加えてサービス年会費5,500円が必要だが、年間100万円以上の利用でこのサービス年会費は免除される。特典としては、世界中の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」の発行や、京都駅ビル内の「JCB Lounge 京都」が利用可能になる点が、通常のJCBゴールドとの大きな違いだと解説した。
タイジュ氏は、スペックだけ見ればJCBゴールドと大きな差はないとしつつも、明確な目標を立てて達成する過程や、「招待された人だけが持てる」という特別感にこそ、このカードの真の価値があると示唆。単なる決済ツールとしてではない、所有する喜びを求めるユーザーにとって魅力的な選択肢であることを示した。
動画では、JCBが発行する招待制のゴールドカード「JCBゴールド ザ・プレミア」をついに手に入れたことを報告。同カードの招待条件や通常のJCBゴールドとの違いを解説しつつ、スペック以上に「完全招待制」というステータス性に魅力を感じていることを強調した。
動画投稿者であるタイジュ氏は、このカードが自身の情報発信活動を始めるきっかけとなった、思い入れの深い一枚だと明かす。2年半以上の期間を経てようやく入手できたと語り、「日本の国際カードブランドであるJCBが発行する『完全招待制のゴールドカード』という響きに完全に心を奪われた」と、このカードに強く惹かれた理由を熱弁した。
このカードは完全招待制だが、その条件は明確に提示されている。まず「JCBゴールド」を保有した上で、「2年間連続で100万円（税込）以上利用する」または「1年間で200万円（税込）以上利用する」のいずれかを満たすと、招待（インビテーション）が届く仕組みだ。
年会費は、JCBゴールドの11,000円に加えてサービス年会費5,500円が必要だが、年間100万円以上の利用でこのサービス年会費は免除される。特典としては、世界中の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」の発行や、京都駅ビル内の「JCB Lounge 京都」が利用可能になる点が、通常のJCBゴールドとの大きな違いだと解説した。
タイジュ氏は、スペックだけ見ればJCBゴールドと大きな差はないとしつつも、明確な目標を立てて達成する過程や、「招待された人だけが持てる」という特別感にこそ、このカードの真の価値があると示唆。単なる決済ツールとしてではない、所有する喜びを求めるユーザーにとって魅力的な選択肢であることを示した。
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