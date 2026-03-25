八戸学院光星や東北などがSNSで寄付を呼びかけ

第98回選抜高校野球大会が盛り上がりを見せるなか、名門校から悲痛な声が上がっている。24日に滋賀学園を5-4で下してベスト8入りした八戸学院光星（青森）は25日、公式X（旧ツイッター）を更新し、「ご支援のお願い」として寄付を呼びかけた。

八戸学院光星の公式Xは「おかげさまで、ベスト8進出が決定し、学校としては喜ばしい」と結果を誇った一方で、滞在期間の長期化により資金面に苦慮している現状を伝えた。「本州最北端・青森県から甲子園に出場するには、1試合あたりおよそ2000万円もの費用がかかります」と、出費がかなりかさんでいるという。

「勝ち進むたびに滞在は長期化し、費用はさらに膨らんでいきます。仮に決勝まで勝ち進んだ場合、その総額は約1億円にものぼります」とした。

名門校であっても資金難は切実な問題だ。3年ぶり21回目の出場を果たした東北も25日、公式X（旧ツイッター）で同様に寄付を呼びかけた。「勝ち進むにつれ、野球部や応援団の宿泊費・交通費の負担も大きくなっています」とメッセージを投稿しており、アルプス席の応援団の写真とともに「＃拡散希望」と窮状を訴えている。

夢の舞台で躍動する高校球児たちだが、その裏では膨大な経費がのしかかっている。八戸学院光星は「これまで多くの方に支えていただき、目標達成まであと一歩のところまで来ています。選手たちが最高の舞台で全力を出し切るために、ぜひご支援・応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。（Full-Count編集部）