紗栄子、モデル長男が18歳に “パパに激似”幼少期から現在の写真が話題「イケメンすぎる」「遺伝子最強」
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの紗栄子が3月24日、自身のInstagramを更新。長男でモデルの道休蓮が18歳の誕生日を迎えたことへの思いをつづり、反響が寄せられている。
【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「イケメンすぎる」“パパに激似”長男の幼少期ショット
紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」とつづり、道休の幼少期から現在までの写真や動画を複数枚投稿。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と続けて、道休の新生児期ショットから幼少期にクリスマスソングを英語で歌う動画、少年へと成長していき、2025年1月にモデルデビューを果たした雑誌「SPUR」（集英社）の撮影動画など現在までの様子を公開している。
また「人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました」とこれまでの年月を振り返り、「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」と大人の節目を迎えた息子への思いを明かした。
最後に、「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と愛の詰まった言葉を添えている。
この投稿には「おめでとうございます！」「息子くんパパに激似」「イケメンすぎる」「遺伝子最強」「母の愛に泣ける」「素敵すぎる親子」「これからもこの親子を応援していく」「憧れる関係」などの反響が寄せられている。
紗栄子は2007年にプロ野球選手のダルビッシュ有と結婚。2008年に第1子長男、2010年に第2子次男を出産し、2012年に離婚している。（modelpress編集部）
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◆紗栄子、長男・道休蓮の成長の軌跡を公開
紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」とつづり、道休の幼少期から現在までの写真や動画を複数枚投稿。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と続けて、道休の新生児期ショットから幼少期にクリスマスソングを英語で歌う動画、少年へと成長していき、2025年1月にモデルデビューを果たした雑誌「SPUR」（集英社）の撮影動画など現在までの様子を公開している。
最後に、「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と愛の詰まった言葉を添えている。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます！」「息子くんパパに激似」「イケメンすぎる」「遺伝子最強」「母の愛に泣ける」「素敵すぎる親子」「これからもこの親子を応援していく」「憧れる関係」などの反響が寄せられている。
紗栄子は2007年にプロ野球選手のダルビッシュ有と結婚。2008年に第1子長男、2010年に第2子次男を出産し、2012年に離婚している。（modelpress編集部）
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