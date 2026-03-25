元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が２５日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分、後半からフジ系）に生出演。大阪市内で迷走していたシカ１頭が大阪府警に捕獲されたとの番組のニュースに言及した。

番組では、隣県の奈良公園から大阪にやってきたとみられるシカは２４日午後６時半ごろ、大阪府警本部関目別館（城東区）の管区内に自ら入り、翌２５日午後１時ごろに市の職員が捕獲。午後１時半ごろに車内のゲージに収容されている映像を放送した。シカは当面、市内で、受け入れ先が決まるまで保護する予定だという。

番組冒頭で話題を振られた橋下氏は、大阪府市の職員がシカの扱いに奔走したことを聞かれると「今回はもう維新の政治力のなさ。情けない」と、まさかの政治の話に。「シカの”任意出頭”に頼ってね。こんなの、だって、吉村（洋文）知事、横山（英幸）市長、奈良の山下（真）知事、みんな維新のグループなんですから、政治的にパンと決めればいいわけで。最初から『みんな共生。みんなで一緒に市民と暮らしていきますよ』、ないし殺処分なのか、奈良に帰すのか…」と、決断は早急にできたはずと主張した。

その後も、改めてシカに関するＶＴＲを見て「捕獲しかない、あーだこーだ言ったって。役所で決められないなら、政治家が判断するしかないんだから」と語気を強めていた。