２８日、２０２６世界スマート産業博覧会の会場。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津5月28日】中国天津市の国家エキシビション・コンベンションセンターで28日、2026世界スマート産業博覧会が4日間の会期で開幕した。展示会や競技大会、ビジネスマッチング、体験型イベントなどを通じ、人工知能（AI）技術の革新や実用化、産業エコシステムの構築を後押しし、スマート産業の国際交流・協力の場としての役割を担う。２８日