日本企業に問われる「価格転嫁力」 イラン攻撃がどの程度長引くかは予断を許さない状況が続いている。長期化すれば打撃が大きくなることは否めない。 今回、考えなければならないのは単に日本の問題だけではないということ。振り返ると、昭和の石油ショックの時は東南アジア諸国はそこまで経済発展していなかったが、今は発展し、日本との間で綿密なサプライチェーン網が出来上がっている。