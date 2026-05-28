私はマキコ。40代後半の共働き夫婦をしています。後期高齢者の両親は遠方住みで、私は年に2回くらい帰省、2週間に1回のペースで電話をしています。ある日いきなり父からの電話。でてみると相手は警察官でした。娘（私）を名乗る人物からお金を振り込むよう言われて銀行窓口で止められたそう。その後、父に電話をするとどうやらまだ「娘（私）に振り込みをしなければ」と思っているようで驚きました。しっかり話をしなくてはいけま