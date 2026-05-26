「国旗損壊罪」の創設に向けての議論が注目されている。日本の国旗を傷つける行為を法律で禁じるものだ。【画像】「日本の国旗はどう扱ってもいいのは、やっぱりおかしい」と街頭演説で訴えた高市首相高市早苗首相は1月の衆院選公示日の街頭演説でこう訴えた。©GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート「外国の国旗を汚したり破ったら拘禁刑を受けるかもしれないのに、日本の国旗はどう扱ってもいいのは、やっぱりおかしい」これ