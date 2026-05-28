２８日、高速道路の追突事故現場付近。（ドローンから、南陽＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州5月28日】中国河南省南陽市の高速道路で28日午前2時40分ごろ、16人が乗った定員9人のバスが前方のトラックに追突し、13人が死亡、3人が負傷した。同市関係部門が明らかにした。公安部は現地に対策チームを派遣し、事故調査や事後対応を進めている。２８日、高速道路の追突事故現場付近に設けられた、過労運転への注意を促す路面標示