桜デザインのチョコラスク2種が春限定で登場！ CAFE OHZAN「セゾンデフルール」

記事ポイント CAFE OHZANから桜モチーフの春限定ラスク「セゾンデフルール」が販売中キューブラスク5個入(1,782円)とスティックラスク5本入(1,566円)の2種類を展開桜並木を描いた2026年限定パッケージと桜フレーバーのトッピングが特徴 CAFE OHZANから桜モチーフの春限定ラスク「セゾンデフルール」が販売中キューブラスク5個入(1,782円)とスティックラスク5本入(1,566円)の2種類を展開桜並木を描いた2026年限定パッケージと桜フレーバーのトッピングが特徴

CAFE OHZAN(カフェオウザン)から、春限定のチョコレートラスク「セゾンデフルール」が登場しています。

桜をモチーフにしたキューブラスクとスティックラスクの2種類で、店頭およびオンラインストアにて販売中です。

例年早めに完売する人気商品となっています。

CAFE OHZAN「セゾンデフルール」

商品名：キューブラスク5個入 セゾンデフルール／スティックラスク5本入 セゾンデフルール価格：キューブラスク 1,782円(税込)／スティックラスク 1,566円(税込)発売日：2026年3月18日(水)販売店舗：直営店(銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店)、公式オンラインストア、一部商品取扱店

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZANの春限定商品です。

“Saisons des Fleurs”(花の季節)と名付けられたシリーズで、サクサクに焼き上げたラスクにチョコレートをたっぷりとコーティングしています。

軽やかな食感にほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいが楽しめます。

2026年の限定パッケージには、春の光が差す桜並木が描かれています。

ゴールドの型押しが上品さを添え、穏やかで華やかな世界観を表現したデザインです。

キューブラスク5個入 セゾンデフルール

小さめサイズが可愛いキューブラスクの5個入セットです。

ピンクを中心にグリーンやブラウンを配し、満開の桜をイメージした華やかなデザインに仕上がっています。

コーティングにはストロベリーチョコレート、ラズベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの4種を使用。

ホワイトチョコレートのうち1つには少しだけ塩を混ぜており、甘さと塩味が混ざり合う華やかな余韻が楽しめます。

中央のラスクには桜を模したチョコレートがあしらわれ、銀箔シュガーがキラキラと光を添えています。

一番左側のラスクには弾けるキャンディチョコレートを使用していました。

ストロベリー味のチョコレートの中にパチパチと弾けるキャンディが入っており、甘酸っぱいくちどけのアクセントになっています。

5種類のうち2点には桜のフレーバーを使用しており、軽やかな食感とともにほんのりと桜の香りが広がります。

小箱の内側にもそれぞれ異なるイラストが描かれ、満開の桜並木と桜の下で過ごすネコの姿が楽しめるのもポイントです。

スティックラスク5本入 セゾンデフルール

細長い形状で片手でも食べやすいスティックラスクの5本入セットです。

フィアンティーヌ(クレープ生地を薄く伸ばして焼いて細かく砕いたもの)やクランチチョコレートのザクザクした食感が、チョコレートと混ざり合います。

コーティングはキューブラスクと同様に、ストロベリー・ラズベリー・ホワイト・キャラメルの4種のチョコレートを使用しています。

トッピングにはフルーツやナッツに加え、弾けるキャンディチョコレートや桜の香りも使われており、サプライズ感のある味わいです。

桜並木が描かれたパッケージに5本のスティックラスクが収まっています。

お手土産やしばらく会えなくなる方へのサプライズギフトにもぴったりの一品です。

直営店のほか、羽田空港や成田空港、東京駅などの一部商品取扱店でも購入できます。

渋谷スクランブルスクエア(3月8日〜4月8日)や横浜高島屋(3月11日〜3月31日)など、期間限定の取扱店舗も展開中です。

サクサクの食感と4種のチョコレートが織りなす華やかな味わいが魅力です。

桜の香りや弾けるキャンディなど、ひと口ごとに異なるサプライズが楽しめます。

2026年限定の桜並木パッケージは、春の贈り物にぴったりのデザインとなっています。

CAFE OHZAN セゾンデフルールの紹介でした。

よくある質問

Q. CAFE OHZAN「セゾンデフルール」の価格はいくらですか？

A. キューブラスク5個入が1,782円(税込)、スティックラスク5本入が1,566円(税込)です。

Q. セゾンデフルールはどこで購入できますか？

A. 銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の直営4店舗と公式オンラインストアで販売しています。羽田空港・成田空港・東京駅などの一部商品取扱店でも購入できます。

Q. セゾンデフルールにはどんなフレーバーがありますか？

A. ストロベリーチョコレート、ラズベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの4種のコーティングがあります。一部には桜フレーバーや弾けるキャンディチョコレートも使用されています。

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