菓子メーカー・山芳製菓（埼玉県川口市）が2026年3月23日、看板商品のポテトチップス「わさビーフ」の製造を再開すると公式サイトなどを通じて発表した。SNSでは、「転売してた奴ドンマイ」「転売ヤーざまぁ」などの声が上がっている。

「転売ヤーから買ってはいけません」

山芳製菓は12日、イラン情勢悪化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖により、製造工程で使用している重油の調達が「極めて困難な状況」だと発表し、工場の操業を一時的に停止せざるを得ないと説明していた。

その後、同社は23日、重油の供給体制が整ったとXなどで発表。同日から工場の操業を再開し、順次商品の供給についても再開するとした。この投稿はSNS上で大きな注目を集め、「待ってました」「本当に良かった」などと安堵する声が相次いでいる。

こうした中、フリマサイトで高額転売されている「わさビーフ」について言及する声も相次いだ。23日夜の時点で「メルカリ」では、「品薄」「生産停止」などの文言とともに、2袋で約1200円、4袋で2200円などで販売しているケースがみられる。

SNS上では、「転売ヤー涙目すぎる」「転売しようとしてた人ドンマイ」「買い占めた転売ヤー焦ってるだろうな」「高額出品した奴や高額で買った奴ザマー」「転売ヤーから買ってはいけません」などの声も上がっている。