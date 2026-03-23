中山美穂さん、オフィシャルサイト閉鎖へ ファンに「心より感謝申し上げます」
一昨年12月に急死した中山美穂さん（享年54）の公式サイトが23日に更新。3月末をもって、サイトが閉鎖となることが発表された。
【写真】約2年前…中山美穂さん＆中山忍の貴重2ショット
サイトでは「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えられた。
■報告全文
【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内
平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。
2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。
これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
【サイト閲覧可能期間】
2026年3月31日(火)23:59まで
【写真】約2年前…中山美穂さん＆中山忍の貴重2ショット
サイトでは「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えられた。
【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内
平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。
2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。
これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
【サイト閲覧可能期間】
2026年3月31日(火)23:59まで