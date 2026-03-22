カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。第7エンド（E）終了時にコンシードで負けを認めたロコだったが、規定により認められない珍事が発生。続行となった第8Eにファンの注目が集まった。

第1Eにいきなり3失点するなど苦しい展開だったロコ。第7E終了時点で3-10となり、コンシードで負けを認めた……はずだったが、決勝トーナメントは最低8E消化する必要があり、コンシードが認められないという大珍事が発生した。

スキップ藤澤五月らロコのメンバーは大爆笑。既に一度負けを認めているため、続行となった第8Eは点を取りにいかず。藤澤は相手への敬意を込め、ローリングしながらラストショットを投じる「スピナラマ」のパフォーマンスも披露し、会場から大声援を浴びた。

この試合はNHK BSでも中継されており、X上の視聴者から様々な声が上がった。

「いやぁ最後まで楽しませてくれた！」

「最後のクルリ回転パフォーマンスはロコらしく良かった」

「最後一周回って投げるの相手へのリスペクト感じてカーリングの良さを感じました」

「最後までさっちゃんエンターテイナーで誇らしい」

「さっちゃん最後華麗に回るwww」

「最後はさっちゃんスピナラマ、魅せてくれてありがとう」

「最後の藤澤さんの回って投げるやつスピナラマって言うんか 初めて見た」

「どうやって終わらすんかと思ったら最後面白かった」

ロコ・ソラーレは22日（日本時間23日）の3位決定戦で、スウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）