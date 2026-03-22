投資による資産形成を政府が後押ししている昨今では、株式投資にチャレンジする人も増えています。投資につきものの「リスク」を怖がる人もいますが、いくつかのポイントに気を配れば、成果を出せる可能性が高まるのです。投資経験豊富な経済評論家の塚崎公義氏が、初心者向けに解説します。

株価の短期予測、投資初心者には「ほぼ無理」

株価の短期的な変動は、予測が非常に困難です。投資初心者が「この株はもう少し値下がりしそうだから、下がったら買うつもり」などと言っているのを聞くと、大いに違和感を覚えます。

世界中のプロの半分が値上がりを予想して買い注文を出し、残りの半分が値下がりを予想して売り注文を出す。その結果として成立しているのが現在の株価なので、プロたちの見解が拮抗しているのです。

投資初心者とプロでは経験が違いますし、使っている情報機器も違うでしょうし、情報収集に使っている時間も違うでしょう。加えて、「プロたちが噂などの情報交換をする機会」に参加できないことも大きいと思います。

そうした中で投資初心者が株価を予想するのは、カジノのルーレットで赤が出るか黒が出るかを予想するのと似たようなものです。

とはいえ、株式投資の期待値は「カジノより高い」

もっとも、筆者はバクチが悪いとは思っていません。筆者自身、バクチは大好きで、余裕資金でバクチを楽しんでいます。その際には、カジノなどではなく株式投資を楽しみます。カジノは胴元の手数料が高いので、株式投資の方が儲かる確率が高いからです。

筆者自身は株式の短期売買より、高成長ハイテク株への長期投資の方が中心ですが、短期売買が悪いというつもりは全くありません。もっとも、売買手数料の安いところを選ぶべきことは当然ですね。

カジノなどは強欲な人が集まってきますから、儲かる確率が5割以下でも気にしない人が大勢います。一方で、株式投資家はリスクを嫌う人が多いので、儲かる確率が5割を上回っていないと投資しません。したがって、儲かる確率が5割を僅かに上回っているような投資対象に巡り合うことも不可能ではありません。

短期売買で、結構高い確率で儲かるのは、株価が暴落したときに買い向かう場合です。株価は時として暴落し、「どう見ても安すぎる値段」まで下がることがあるので、そこで買って値段が適正水準に戻るのを待つのです。

プロたちが損切りの売りを出し、投資初心者たちが狼狽売りをしているときに、敢然と買い向かうのは勇気が要りますが、それこそバクチの醍醐味でしょう（笑）。

注意が必要なのは「高値掴み」と「狼狽売り」

投資初心者に多い失敗の一つが「高値掴み」です。「この銘柄を買おう。少し待てば下がりそうだから、下がったら買おう」と思っている間に株価が上昇を続け、「急いで買わないと買えなくなってしまう」と焦って飛びつく、ということが起きるのです。

冷静に考えれば、上昇を続けている間に割高になっている可能性が高いわけですが、焦って判断を誤るということですね。買った値段を最高値として株価が下落を続け、大きな損を被る、ということになりかねません。

投資初心者に多い失敗のもう一つが「狼狽売り」です。株価が暴落すると、この世の終わりが来るような気がして持ち株を売ってしまう投資初心者が多いのです。特に、株価が暴落して割安になったと思って買い出動した後で、株価が更に下がると、何が起きているのかわからずに、とんでもない事態だと思って狼狽売りをしてしまうようです。

平均株価が暴落している時には、まず深呼吸をして、過去の平均株価の数十年間のグラフを落ち着いて眺めましょう。過去には何度も暴落していますが、そのたびに戻っています。今回だけは戻らない、と考える理由はないでしょう。

もっとも、個別株が暴落した場合には、「その会社の将来が暗いことがわかった」といった場合も多いので、「損切り」すべき場合も少なくありません。原則は、平均株価が暴落した場合は売らず、個別株の暴落は損切り、なのでしょうが、いずれにしても落ち着くことが最重要です。

買値にこだわらないで

投資初心者の質問に「500円で買った株が800円に値上がりしたが、どうしたらいいか」「1,000円で買った株が800円に値下がりしたが、どうしたらいいか」というものがあります。筆者の答えは「いまから投資を始めるとして、その株を買いますか？」です。

買った値段が何円であろうと、売るべきか持っているべきかという判断には関係ありません。判断の材料としてはいけないのです。未来志向が重要です。「その株は上がると思いますか」と返す手もあるのですが、「その株は上がると思いますが、他にもっと上がりそうな株があります」と言われる可能性を考えて上記の回答にしているのです。

ちなみに筆者は、毎朝持っている株を全部売ります。もちろん、実際に売ると手間も手数料もかかるので、「頭の中で全部売ったことにして、最初に買った値段のことを忘れて今日の投資行動を考える」というわけですが。

本稿は以上ですが、投資判断等は自己責任でお願いします。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があります。

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塚崎 公義

経済評論家