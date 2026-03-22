「カワイイが溢れてる♡」「見惚れちゃいます」と45万表示を超えて話題となっているのは、ある猫ちゃんの子猫の時と現在の姿。母猫に育児放棄されてしまった猫ちゃんを保護して育てた結果、子猫の時からは想像もつかない予想外の姿に成長したと話題です。

【動画：育児放棄された『白い子猫』を保護して育てた結果…全然違う見た目になった『現在の様子』】

母猫に育児放棄されてしまったゆりちゃん

Xアカウント『もずのあ』に投稿されたのは、猫ちゃんの保護当時の姿と現在の姿。ある日、子猫が母猫に育児放棄されているところを目撃した飼い主さんは、その子を保護しておうちで育てることにしたそう。飼い主さんは当時のことをふり返って、「この子だけ白かったからか親猫が世話しなかったので保護しました」と話します。

保護された子猫は『ゆりちゃん』という素敵な名前をプレゼントしてもらい、たくさんミルクを飲んですくすくと成長。そんな真っ白な体が可愛らしかったゆりちゃんですが、その後、飼い主さんをも驚かせる予想外の成長を見せることとなったのだといいます。

白い子猫から予想外の姿に成長！

たくさんごはんを食べて、日に日に大きくなっていったゆりちゃん。すると、ゆりちゃんの体に少しずつ変化が…。なんと、子猫の時は白い体だったゆりちゃんが、成長していくにつれてトラ模様が入っていったのでした！

生まれた時は、体が白かったためか母猫に育児放棄されてしまったゆりちゃん。しかし、今では美しいトラ模様を持つ猫ちゃんに大変身。ゆりちゃんの予想外の美しい成長姿には、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

ゆりちゃんの子猫の頃と現在のビフォーアフターの光景には、「赤ちゃんの時より焦げましたね～」「今ではわんぱくガール♪」といった温かいコメントや、「柄は育つにつれて後から出てくるんですよね」といった感想が寄せられることに。

Xアカウント『もずのあ』では、そんな美しく成長したゆりちゃんをはじめとする、6頭の猫ちゃんたちとの日々が投稿されています。

ゆりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「もずのあ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。