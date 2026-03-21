精神遅滞とも称される知的発達の障害である「知的能力障害（ＩＤ）」とはどんな病気？【臨床心理学】

精神遅滞とも称される知的発達の障害である「知的能力障害（ＩＤ）」とはどんな病気？

知的機能・適応機能・発達期で診断

知的能力障害（ＩＤ）は、同年代と比較して知的発達に遅れが見られ、上手に社会的適応ができない特性です。「精神遅滞」や「知的発達症」とも表記されます。知的機能、適応機能、発達期という３つの基準を満たすと知的能力障害と診断されます。

これまで診断基準のベースとなっていたのは知的機能でした。ＩＱ（知能指数）平均１００・標準偏差15の検査において、約70以下がこの特性に該当し、約51～70が軽度、約36～50が中度、約21～35が重度、約20以下が最重度と、ＩＱの範囲によって４つの重症度に分かれていました。

ただし、『ＤＳＭ －５』による「ＩＱのみで診断することはできない」との見解を受け、現在は知的機能に加えて「適応機能」も併せて診断されるようになりました。適応機能では、対人関係に必要な社会的スキルや生活に必要な実用的スキルの有無などが心理職によって行動観察されます。

そして、最終的に知的機能と適応機能の問題がおおむね18歳までに認められたか否かを確認する「発達期」の診断を経て、知的能力障害かどうかが決まります。厚生労働省によれば、知的能力障害の有病率は一般人口の約１％とのことです。男女比はおよそ軽度１・６：１～重度１・２：１で、やや男性に多い傾向が見られます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史