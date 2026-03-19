【ファミマ】「なぜか45%増量作戦」を2週連続で開催、生コッペパンなど初登場商品を含む全14種が値段そのまま45%増量!【2026年3月24日〜】

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎える。これを記念して、人気商品を“値段はそのまま45%増量”する『うまくて、ドでかい!お値段そのまま なぜか45%増量作戦』キャンペーンを、2026年3月24日から全国約1万6,400店舗で実施する。

今回の対象商品は、ラーメン･中華まん･生コッペパンなど初登場商品を含む全14種。第1週(3月24日〜)は全8品、第2週(3月31日〜)は全6品と、週替わりで増量商品を展開する。なお、増量商品はキャンペーン期間中でも無くなり次第終了。

あわせて、3月19日から4月6日までの間、ファミマオンラインでも『なぜか45%増量』キャンペーンを実施している。

【増量商品を画像で見る】しっとりとした食感の生コッペパンが初めて増量！スパイシーチキンやピザまんなどホットスナックも45%増量

〈「40%増量作戦」6年目に突入〉

ファミリーマートの「40%増量作戦」は、2021年の創立40周年を機に誕生した、コンビニエンスストアでの“増量キャンペーンの先駆け”となる取り組み。SNS上では「買ってみた」といった写真付きの投稿が年々増加しているという。

2026年は創立45周年を記念し、「なぜか45%増量作戦」として初登場商品を含む全14種を、週替わりで発売する。スパイシーチキン･パスタ･菓子･飲料に加え、温かい商品として「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」や「コク旨ピザまん」をラインアップ。このほか、お花見や遠足など家族や友人と分け合える商品も展開する。

〈【2026年3月24日発売】1週目の増量商品は全8品〉

◆生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)

【価格】135円(税込145円)

3年間で累計販売数3億食を突破した、しっとりとした食感の「生コッペパン」。増量品の登場は初めてだという。生クリームを加えたブリオッシュ生地のくちどけのよい生コッペパンに、なめらかなイチゴジャムとマーガリンを挟んだ。

※沖縄県は仕様と価格が異なる。

生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)税込145円

◆スパイシーチキン

【価格】195円(税込210円)

ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになる2001年発売のロングセラーチキン。もも肉を使用することでジューシーかつしっかりした肉感を味わえる。規格重量で比較して約45%増量している。

◆ファミマ･ザ･クレープ 生チョコ

【価格】239円(税込258円)

くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリーム入りの濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包み、もちもちとした食感に仕立てた。

◆助六寿司

【価格】536円(税込578円)

6種の具材が楽しめるこだわりの巻寿司と、コク深く仕上げたいなり寿司を組み合わせたセット。通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個･巻寿司6巻に増量し、シェアもできるボリュームに仕上げた。

※宮崎県･鹿児島県は価格･仕様が異なる。

◆ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン

【価格】647円(税込698円)

温かい麺カテゴリーで年間売上1位の、人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修ラーメン。食べごたえのある太麺に、濃厚な豚の旨みが効いたスープを合わせている。具材としてチャーシュー･もやし･キャベツ･刻みにんにくをトッピングした。

◆Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml

【価格】110円(税込118円)

Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品。スリランカ産茶葉を100%使用した爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。無果汁。

◆のびーるチーズのコク旨ピザまん

【価格】158円(税込170円)

旨み･甘味のあるトマトソースとのびるチーズを入れたピザまん。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘味の効いたトマトを使用している。

◆チョコを味わう コーンチョコ

【価格】147円(税込158円)

サクッと軽い食感のコーンパフにくちどけのよいチョコレートをコーティングしたコーンチョコ。

【3月24日〜第1週 増量商品（全8品）の画像はこちら】

〈【2026年3月31日発売】2週目の増量商品は全6品〉

◆30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー

【価格】417円(税込450円)

ロングセラー商品のこだわりカレー。30種以上のスパイスを使い、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわった。

※宮崎県･鹿児島県では販売しない。

30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー税込450円

◆大盛 明太子スパゲティ

【価格】554円(税込598円)

商品を持っただけでも分かるボリューム感とお得感が特徴の大盛明太子スパゲティ。明太子と相性の良い昆布茶を配合することで、バランスの良いうまみ、バターのコクと風味が楽しめる。

◆テリヤキチキンとたまごのサンド

【価格】323円(税込348円)

甘辛く味付けしたテリヤキチキンをコクのあるタマゴサラダと合わせた、長年定番商品として展開している人気のサンドイッチ。

◆たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ

【価格】369円(税込398円)

醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキン、シャキシャキ野菜を合わせたパスタサラダ。醤油ベースの和風オニオンドレッシング付き。内容量を増量し、たんぱく質量も25.0g(1包装あたり)と大幅にアップした。

◆天使のチーズケーキ

【価格】232円(税込250円)

コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいのチーズケーキ。チーズムースには北海道生クリームを、チーズムースとチーズカスタードにはニュージーランド産クリームチーズを使用した。

◆ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚

【価格】128円(税込138円)

サクッと揚げたひとくちサイズのお煎餅を、濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚。

【3月31日〜第2週 増量商品（全6品）の画像はこちら】

〈無料クーポンなどが当たるキャンペーンも同時開催〉

【「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」無料クーポンが当たる】

ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると、抽選で総計1万人に「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」の無料クーポンが当たる。

キャンペーン期間:2026年3月24日10時〜2026年3月28日

クーポン利用期間:2026年3月24日10時〜2026年3月30日

※沖縄県では生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)の145円引きクーポンとして利用可能。

「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」無料クーポンが当たる

【「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」が当たる】

ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけて引用ポストすると、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」が当たる。対象投稿のリポスト数に応じて当選人数が最大45人、プレゼント本数は45本になる。

キャンペーン期間:2026年3月27日18時〜2026年4月6日

「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」が当たる

〈ファミマオンラインでも『なぜか45%増量』〉

2026年3月19日から4月6日までの間、ファミマオンラインでも『なぜか45%増量作戦』を開催する。ラインアップは全10品。

【ファミマオンライン 増量商品（全10品）の画像はこちら】

◆レンジでできるお鍋を使わない麺セット

【価格】2,700円(税込2,916円)

【内容】ひらひら平麺出雲そば99g･もっちり麺釜揚げうどん99g･濃い醤油味ラーメン110g×各4袋

鍋を使わず丼ぶりに麺とお湯を入れてレンジで温め、付属のつゆやスープを入れて完成する。手軽さだけでなく生麺を使用するなど味にもこだわった。入数を増量した。

レンジでできるお鍋を使わない麺セット 税込2,916円

◆NATUREFUTURe フリーズドライスープセット

【価格】2,700円(税込2,916円)

【内容】生姜スープ･和だし玉子スープ×各5個、ミネストローネ×4個

生姜スープには高知県産生姜や九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用するなど、味だけでなく素材にもこだわったフリーズドライスープ。入数を増量した。

◆霧島黒豚もも肉 味噌漬セット

【価格】3,000円(税込3,240円)

【内容】霧島黒豚もも肉 西京味噌漬150g×3、霧島黒豚もも肉 米麹味噌漬150g×2

京都の西京味噌を使った西京味噌漬と大分の米麹味噌を使った米麹味噌漬のセット。入数を増量した。

◆〈料理家桑折敦子〉黒毛和牛のすじおこわ

【価格】4,500円(税込4,860円)

【内容】黒毛和牛のすじおこわ80g×9個

もち米のふっくらとした食感と、じっくり煮込まれた黒毛和牛の牛すじの濃厚なうまみに、干しえびや椎茸、生姜の香りがアクセントになっている。入数を増量した。

◆神戸牛モモ焼肉

【価格】7,000円(税込7,560円)

【内容】70g×5(計350g)

赤身ならではの旨みと適度なやわらかさが魅力。内容量を増量した。

◆バター香る焼きシューラスク 12枚入り

【価格】2,600円(税込2,808円)

【内容】シューラスク×12枚

ラスク用に焼き上げたシュー生地に特製シュガーバタークリームをたっぷり塗って焼き上げた。枚数を増量した。

◆大福のひむか屋 とろ〜りクリーム大福 12個

【価格】2,500円(税込2,700円)

【内容】カフェオレ大福×4個、抹茶クリーム大福×4個、ショコラクリーム大福×4個

コーヒー餡を使ったカフェオレ大福、福岡の八女茶を使用した抹茶クリーム大福、香り高いココアを使用したショコラクリーム大福のセット。個数を増量した。

◆ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru

【価格】3,300円(税込3,564円)

【内容】あまおうのクリームいちご大福×9個

もち粉とうるち粉をブレンドした生地で、ホイップクリームと福岡県産あまおうを1粒包んだ大福。個数を増量した。

◆米沢牛サーロインステーキ

【価格】15,500円(税込16,740円)

【内容】600g(計3枚)

肉質にこだわり選び抜いた米沢牛。内容量を増量した。

◆ハーゲンダッツスペシャルセット

【価格】6,297円(税込6,800円)

【内容】ミニカップ(バニラ)110ml×4個、バー(バニラチョコレートマカデミア)80ml×4個、ラバーズアソート(バニラ、ストロベリー、クッキー&クリーム)70ml×3種×2個

内容数を増量した。

【ファミマオンライン 増量商品（全10品）の画像はこちら】