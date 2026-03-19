TBS4月期ドラマ「時すでにおスシ！？」第1話場面写真を初公開 永作博美ら鮨アカデミー入学式・松山ケンイチ“さかな組長”姿の鋭い眼差しなど

TBS4月期ドラマ「時すでにおスシ！？」第1話場面写真を初公開 永作博美ら鮨アカデミー入学式・松山ケンイチ“さかな組長”姿の鋭い眼差しなど